Publicitātes foto

Nāc uz profesionāļu dienu PATA veikalā







Šī gada 9. jūnijā PATA kokmateriālu veikals Rīgā, Vienības gatvē 97, aicina ikvienu interesentu uz ārējās apdares dēļu profesionāļu dienu.

Pasākuma laikā PATA speciālisti klātienē sniegs konsultācijas par to, kā pareizi izvēlēties piemērotākos ārējās apdares dēļus, kā tos apstrādāt un montēt.

Savukārt, no plkst. 14.00 līdz 16.00 notiks izglītojošs seminārs ar PATA sadarbības partneriem no Eiropas.

Vieslektori un tēmas:

Māris Pastuhovs (ESSVE) – Apdares stiprinājumi;

Marek Reppo* (TEKNOS) – Ārējo apdares dēļu pārklājumi;

Madis Ruusmann* (PUIDUKODA) – Ārējo apdares dēļu apstrāde un krāsošana.

Tāpat no 9. jūnija PATA veikalos un e-veikalā būs īpašs cenas piedāvājums krāsotiem egles apdares dēļu profiliem AB kvalitātē ar smalki zāģētu virsmu – no 11.66€/m2+ PVN (Cena atkarīga no profila, izmēra un apstrādes veida):

UYV/S (izmēri: 21*85/110/135/180*3900/4800/5700)

UYS/S (izmēri: 21*75/100/125/175*3900/4800/5700)

S4S/S (izmēri: 21*95/120/145/195*3900/4800/5700)

Minimālais pasūtījuma apjoms – 100m2.

Akcijas periods: 09.06.2023. – 31.08.2023.

*lekcija angļu valodā.

Reģistrējies pasākumam te: https://bit.ly/3WT7APc