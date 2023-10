Foto. Ekrānšāviņi no “X”. Kolāža. LA.lv

VIDEO. FOTO. Brīdinājums! Gaidāms spēcīgs lietus un vējš. Uz laiku bez elektrības 50 000 māju Siguldā, Cēsīs un Ieriķu apkārtnē







Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) sestdienas vakarā izplatījis brīdinājumu par spēcīgu lietu naktī uz svētdienu.

Sestdienas vakarā vētras dēļ apakšstacijas “Ieriķi”, “Inčukalns”, “Sigulda” un “Cēsis” atslēgušās no tīkla, tviterī ziņo elektroenerģijas sadales tīkla operatora AS “Sadales tīkls”. “Sadales tīkls” norāda, ka, ņemot vērā to, ka apakšstacijas atslēgušās, netiek nodrošināta elektroapgāde Siguldā, Cēsīs, Ieriķos un apkārtnē.

Elektrotīkla bojājuma vieta ir atrasta, notiek darbs, lai pēc iespējas ātrāk elektroapgādi atjaunotu.

AS “Augstsprieguma tīkls” plkst.22.29 tviterī ziņo, ka elektroapgāde no pārvades tīkla puses atjaunota un visas apakšstacijas atkal ir darba kārtībā. “Sadales tīkla” atslēgumu karte liecina, ka elektroapgāde traucēta vairāk nekā 50 tūkstošiem mājsaimniecību. Visvairāk atslēgumu fiksēts Vidzemē.

Sinoptiķu brīdinājumā minēts, ka naktī Latvijas centrālajos rajonos gaidāms stiprs lietus ar nokrišņu daudzumu 20-22 milimetri. LVĢMC norāda, ka sagaidāma palieņu un zemāko vietu applūšana.

Vētras dēļ piekrastē ievērojami cēlies ūdenslīmenis. Applūst pludmales, kāpas, kā arī Gaujas, Daugavas un Lielupes grīvu krasti. Video redzami aculiecinieka fiksēti kadri no Carnikavas. pic.twitter.com/pNEK0wHXDY — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 7, 2023

Jāņem vērā, ka laika apstākļi var traucēt āra aktivitātēm.

Braukšanas apstākļus uz ceļa var apgrūtināt pasliktināta redzamība un akvaplanēšana, teikts brīdinājumā.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka naktī laika apstākļus noteiks aktīva ciklona dienvidrietumu mala, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Debesis būs mākoņainas, daudzviet līs, un vietām, ieplūstot aukstam gaisam no ziemeļiem, iespējams slapjš sniegs.

Centrālajos rajonos līs stipri, un iespējams arī pērkona negaiss. Laiks naktī būs vētrains, un daudzviet ziemeļrietumu vēja brāzmas saglabāsies līdz 17-22 metriem sekundē, savukārt piekrastē līdz 25-27 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāma +2…+6 grādu robežās, nedaudz siltāka nakts būs piekrastē, tur +5…+9 grādiem.

Vētra 2023. gada 7. oktobrī. Majori, Jūrmala pic.twitter.com/1xLIVHLRg9 — Pauls Leckis (@vanTaivas) October 7, 2023

Vējš turpina pieņemties spēkā. pic.twitter.com/7bOCKbfRPO — Jānis Trallis (@meteozinas) October 7, 2023

🌀07.10.2023. 14:50 💨Ventspilī un Ainažos vēja brāzmas līdz 23 m/s, Pāvilostā un Daugavgrīvā 22 m/s, Rīgā, 21 m/s, Kolkā, Dobelē, Priekuļos un Rēzeknē 20 m/s. Arī citviet valstī brāzmains vējš ar ātrumu 16-18 m/s. 📸Saulkrastos automašīna par mata tiesu izglābusies no vēja… https://t.co/EZslevvSH1 pic.twitter.com/KVbBKBe4ew — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) October 7, 2023

Vētra plosa Asaru pludmali. pic.twitter.com/Qvq0vfws0l — Varis Karitāns (@VarisKaritans) October 7, 2023

Rīgā naktī vējains un lietains laiks. naktī un no rīta gaidāms stiprs lietus, kā arī iespējams pērkona negaiss. Pastāv arī neliela slapja sniega iespējamība. Ziemeļrietumu vējš brāzmās saglabāsies līdz 25 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma +5…+6 grādiem.