"Nav morāla, tiesiska pamata prasīt no citiem, ja pats dara citādāk." Judins par izņēmumiem obligātajā vakcinācijā







Jau iepriekš tika vēstīts, ka Augstākas tiesas (AT) priekšsēdētājs Aigars Strupišs nosūtījis vēstuli Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei (NA), norādot uz vairākiem starptautiskajiem dokumentiem, kuri liedz izpildvarai apturēt tiesu darbu un nodrošina tiesnešu neatceļamību neatkarīgi no vakcinēšanās vai nevakcinēšanās pret kādu slimību.

Savukārt Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Juris Jurašs uzskata, ka nosacījumā par valsts pārvaldes vakcinēšanos pret Covid-19 nevar būt nekādu izņēmumu. Tam piekrīt arī 13. Saeimas deputāts (JV) Andrejs Judins. TV24 raidījumā “Ziņu TOP” viņš norāda, ka nevar prasīt no sabiedrības to, ko paši deputāti un šajā gadījumā arī tiesneši nav gatavi darīt.

“Īpatnība ir tāda, ka deputāti ir ievēlēti – viņi nav darbinieki darba likuma izpratnē. Tas ir juridiskas dabas jautājums, kā to nostiprināt, bet tas ir jānostiprina, par to nav ne mazāko šaubu. Nu, nav morāla, tiesiska pamata prasīt no citiem, ja pats dara citādāk.”

Ņemot vērā, ka 29. oktobrī Tieslietu padomē par šo jautājumu ir plānots diskutēt, Judins atzīst, ka nekādā mērā nepiekrīt Strupiša paustajam un pamato savu viedokli:

“Mēs tieši aicinām cilvēkus vakcinēties un, ja mēs veidojam kādu grupu, kurā ir kaut kādas īpatnības un to skaidrojam nevis ar medicīniskiem apstākļiem, bet ar juridiskām lietām – tas neder. Tiesneši nav tā grupa, kur vajadzētu būt kaut kādam izņēmumam. Es ļoti ceru, ka Tieslietu padome to sapratīs.”