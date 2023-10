Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Foto: Paula Čurkste/LETA

“Nav patīkami publiski to atzīt….” – LIZDA vadītāja Inga Vanaga atklāti par to, kā kļuvusi par krāpnieku upuri Ieteikt







LIZDA vadītāja Inga Vanaga nesen piedzīvojusi nepatīkamu pieredzi – viņa un viņas ģimene kļuvuši par krāpnieku upuriem, plānojot savu ceļojumu. Šo pieredzi viņa publicējusi vietnē “Facebook”, vēloties brīdināt citus cilvēkus.

“Nonāca arī mūsu ģimene krāpnieku rokās. Izkrāpa naudu par rezervētu viesnīcu. Nav patīkami publiski to atzīt, bet rakstu ar mērķi, lai citi necieš. Daudzas ģimenes plāno ceļojumus rudens brīvlaikā. Esat uzmanīgi.

Saņēmām e-pastu no booking (nu jau it kā booking). Visa informācija korekta, visu izdarījām, kas jādara. Ne jau pirmo reizi booking izmantots. Un…te saņemam e-pastu no viesnīcas, ka viņi ir krāpnieku upuri un mēs arī. Risinām problēmu,” – viņa raksta.