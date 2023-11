NBS majors Slaidiņš: “Lai Krievija beigtu agresiju Ukrainā, ir jāsalauž Krievijas politiskās elites griba karot” Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, apspriežot aktualitātes frontē Ukrainā, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš citēja prestižo ārvalstu mediju “The Economist“, kas rakstījis par to, ka karš Ukrainā vēl varētu ilgt piecus gadus.

“Viņi pamatojas uz to, ka arī Tuvajos Austrumos šis konflikts. Viņi uzskata, ka viņš, visticamāk, varētu iziet ārpus rāmjiem. Un tad, protams, kā saka, pasaulē tā situācija, drošība būs vēl trakāka…Un to izmantos Krievija, kas, protams, darīs visu, lai šo konflitku paildzinātu,” tā raidījumā sacija NBS majors Slaidiņš.

Taču – kā būs, to mēs varam tikai minēt. “Šobrīd pateikt to nevar! Ir skaidrs, ka Ukraina turpinās cīnīties un Krievijā šobrīd nekas nemainīsies. Jāsaprot viena lieta, lai Krievija beigtu agresiju Ukrainā, ir jāsalauž Krievijas politiskās elites griba karot. Pašlaik tas ir tāds diezgan tāls sapnis, lai tā notiktu, un nekas nemainās,” komentēja Slaidiņš, apspriežot karadarbību Ukrainā un to, kad varētu beigties Krievijas agresija Ukrainā.

Jau ziņots 16.novembrī, ka Ukraina karā nevar atļauties “pata situāciju”, tā paziņojis prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Iesaldēts konflikts ir kā snaudošs vulkāns, kas pavisam noteikti pamodīsies. Laika jautājums. Tāpēc mēs nevaram pieļaut it nekādas pata situācijas,” tiekoties ar Āfrikas žurnālistiem, sacīja prezidents. “Ja mēs gribam pabeigt karu, mums tas ir jāpabeidz. Šīs beigas var būt dažādas – kādam tās var patikt, kādam ne. Bet tās ir nepieciešamas,” uzsvēra Zelenskis.

“Tām ir jābūt tādām, lai ciestu ļaunums, nevis tikai Ukraina, kam tas ir uzbrucis. Tad tas ir taisnīgi,” piebilda prezidents.

Izsakoties par miera formulu, Zelenskis norādīja – ja Krievija izpildīs punktu, kas skar Ukrainas teritoriālās vienotības un ANO Hartas respektēšanu, izvedīs karaspēku no Ukrainas, tad tas būs kara noslēgums. “Tā vēl nav taisnīguma atjaunošana, jo kaut kas ir jādara ar to, ko viņi šeit ir sastrādājuši. Bet tās pavisam noteikti ir kara beigas,” piebilda Zelenskis.

Novembra sākumā publikācijā žurnālā “The Economist” Ukrainas armijas virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs stāvokli frontē raksturoja kā pata situāciju. Zelenskis gan ģenerālim vēlāk iebilda, sakot, ka “tā nav pata situācija”, vienlaikus atzīstot, ka situācija frontē ir ļoti sarežģīta.

Karš Ukrainā sākās 2022.gada 24.februārī, kad Krievija iebruka Ukrainā un uzsāka aktīvu karadarbību.

