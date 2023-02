NBS majors Slaidiņš: “Nevar aizsūtīt delegāciju, kas tagad pārvedīs pāri robežai Putinu rokudzelžos” Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” kāds skatītājs uzdeva jautājumu: “Cerams, ka kādā mirklī karš beigsies ar Ukrainas uzvaru un Krievijas spēki tiks atspiesti atpakaļ līdz Ukrainas robežai, bet kas notiek tajā mirklī, ja Krievijā nemainās režīms? Kā NATO un starptautiskā sabiedrība vispār dzīvo tālāk ar Krieviju? Un kāda eskalācija vai deeskalācija varētu būt gaidāma?”

“Šis ir labs jautājums, kas uztrauc visus – kas būs tālāk? Jo ir jāsaprot, ka var runāt par Krievijas demilitarizāciju, atņemot tai šos te kodolieročus, bet, kā tu to vari izdarīt, ja neesi to valsti iekarojis? Tas ir tāpat kā krievi runā: mēs tūlīt demilitarizēsim un denificēsim Ukrainu…Bet, kā tu to vari izdarīt, ja neesi okupējis šo valsti? Un tas ir tas lielais nezināmais, kas tad īsti būs, kā pagriezīsies viss šis, ja ukraiņi gūs uzvaru?” tā uz raidījuma skatītāja jautājumu atbildēja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

“Krievi darīs visu, lai tas tā nebūtu” – ukraiņi neuzvarētu, turpināja komentēt Slaidiņš. “Turpinās vicināt savu kodolvāli, ja…Man nav ko tiešām īsti komentēt, jo mēs varam runāt tikai, kā būs,” norādīja Slaidiņš.

Raidījumā uzsvēra Latvijas prezidenta Egila Levita uzrunu Eiropas Parlamentā, kur viņš uzrunāja deputātus un teica, ka starptautiskais tribunāls, kas iztiesātu šos te Krievijas veiktos kara noziegumus un agresiju kā tādu, esot “tikai politiskās gribas jautājums”. Uz jautājumu, vai šis tribunāls atstātu kādu iespaidu uz tālāko Krievijas darbību starptautiskajā apritē, Slaidiņš uz to atteica: “Starptautiskajā [apritē – red.] noteikti arī var aizmugurisku spriedumu izdarīt, teiksim, bet nevar aizsūtīt delegāciju, kas tagad pārvedīs pāri robežai Putinu [Vladimiru – red.] rokudzelžos un visu to, ja,” komentēja NBS majors.

“Protams, Krieviju, es domāju, vislabākais šajā gadījumā, ir maksimāli izolēt, sankcijas, lai viņi paši sāk iekšienē rūgt – tas ir tas labākais variants, ka viņi paši sev sāks kārtību ievest, vai nu labāku vai sliktāku…Bet es neredzu, teiksim, šobrīd, ja šis Putina režīms saglabāsies, kā mainīt šo te Krievijas domāšanu un saukt viņu pie atbildības? Es vienkārši nevaru iedomāties,” tā raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pauda Slaidiņš.