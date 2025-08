Foto: Unsplash

Šausmu stāsts Rīgā: "maģijas eksperti" no slimas sievietes izvilina 170 000 eiro







Valsts policija (VP) aizturējusi divus Ukrainas pilsoņus, kuri “ezotērikas speciālistu” uzdevumā slimai sievietei apmaiņā pret maģijas rituālu pamācību izkrāpuši ap 170 000 eiro, aģentūru LETA informēja VP Sabiedrisko attiecību nodaļa.

18.jūlijā Rīgas Pārdaugavas pārvaldē saņemts iesniegums no pusmūža sievietes, kura atklāja, ka cietusi no krāpšanas. Cietusī sieviete internetā bija atradusi informāciju par kādu ezotērikas centru Krievijā. Cerot atrisināt savas veselības problēmas, šā gada maijā ar viņiem sazinājusies.

“Ezotērikas centra” pārstāvji pārliecinājuši sievieti, ka viņi var palīdzēt. Saziņa ar šiem viltvāržiem notikusi mobilajā lietotnē “Whatsapp”, un noziedznieki izmantojuši vairākus anonīmus kontus saziņai ar rīdzinieci. Krāpnieki ar sievieti uzturējuši saziņu ilgstoši, no maija līdz jūlijam, un panākuši, ka viņa vairākas reizes tiekas ar kurjeriem to norādītajā laikā un vietā, nododot tiem naudu. Tā rezultātā no sievietes izkrāpti vairāk nekā 170 000 eiro.

Pretī sieviete saņēmusi vien atsūtītas maģijas rituālu instruktāžas un pēc laika sapratusi, ka ir apkrāpta.

Saņemot informāciju par notikušo, policijā sākts kriminālprocess un 23.jūlijā policija par šo noziegumu aizturēja divus Ukrainas pilsoņus, kuri dzimuši 2005. un 1992.gadā. Aizturēšanas dienā abas personas jau kārtējo reizi no Polijas bija ieradušās Rīgā, lai no cietušās personas saņemtu skaidru naudu. Proti, krāpnieki todien bija cerējuši iegūt vēl 35 000 eiro.

25.jūlijā tiesa abām aizturētajām personām kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Likumsargi šobrīd turpina noskaidrot arī citas noziegumā iesaistītās personas.

Šī nav vienīgā reize, kad iedzīvotāji zaudējuši naudu, noticot telefonkrāpniekiem, kas solījuši ezotērikas pakalpojumus.

Likumsargi aicina iedzīvotājus piezvanīt saviem tuviniekiem, pirms to ir izdarījis krāpnieks.