Nebūvē šodien lielus plānus! Horoskopi 6.martam







Auns

Nevajadzētu šodien būvēt nekādus lielos plānus. Labāk izbaudi mieru un ķer mirkli – viss atrisināsies pats no sevis. Galvenais – neko nesasteidz!

Vērsis

Tu šodien būsi tendēts no mušas uzpūst ziloni. Tas nav prātīgi – tu taču to zini! Tad kāpēc tā gribi ar to nodarboties?

Dvīņi

Šo dienu tu vari pavadīt klusumā, kopā ar tiem cilvēkiem, kas tev ir tuvi. Nepavadi laiku ar tiem, kas tevi padara nervozu vai uztrauktu, tas kaitēs tavai veselībai.

Vēzis

Šodien tev ļoti patīkama kontaktēšanās būs ar tiem cilvēkiem, kas dzimuši Lauvas un Ūdensvīra zvaigznājā. Bet ar pārējiem vēlams sarunāties “neitrāli” – nekādas siltās attiecības neradīsies.

Lauva

Esi gatavs lielām pārmaiņām. Jo agrāk tu savu vēstījumu “nosūtīsi” debesīm, jo ātrāk tas sāks piepildīties! Izvairies no strīdiem ar apkārtējiem.

Jaunava

Tev šodien, iespējams, vajadzētu kādu aizstāvi, kas pārstāv tavas intereses – tu pats būsi pārlieku sensitīvs un nedomāsi loģiski. Centies vismaz neizraisīt kašķus!

Svari

Tu šodien būsi satraukts, taču tev tuvie cilvēki var tevi nomierināt un viņiem tas izdosies ļoti viegli. Pats galvenais – neklusē, ja jūties slikti un satraukti.

Skorpions

Šodien tu rīkosies ar tādu enerģiju, ka vakara gaitā tev tās sāks pietrūkt. Esi uzmanīgs pret savu veselību!

Strēlnieks

Pacenties šodien neaizmirst, ka darbā komandas darbs ir viens no vissvarīgākajiem – viens pats tu vari izdarīt ļoti, ļoti maz.

Mežāzis

Iespējams, tu gribi pārāk daudz, tu gribi visu un uzreiz. Tāpēc šī diena ir ļoti vērtīga tam, lai tu pārskatītu savas ambīcijas.

Ūdensvīrs

Ja tu kaut ko sliktu padomā, nesaki to uzreiz. Var sanākt nesmukums ar kādiem tuviem cilvēkiem – viņi par tavu teikto ļoti apvainosies un attiecības būs sabojātas.

Zivis

Ja tu steidzami nesāksi aktīvi nodarboties ar sportu un pietiekoši neizgulēsies, neizbēgami ir tas, ka tava pašsajūta krietni pasliktināsies.