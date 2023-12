Nedēļu pirms Ziemassvētkiem Ķīpsalā tiks rīkots Baltijā lielākais Ziemassvētku gadatirgus Ieteikt







Tieši nedēļu pirms Ziemassvētkiem Rīgā pirmo reizi norisināsies Baltijā lielākais 3 dienu gadatirgus, kas Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā pulcēs vairāk nekā 500 tirgotāju, amatnieku, mājražotāju un uzņēmumu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šobrīd pasākumā dalību jau ir apstiprinājuši 297 uzņēmumi no Latvijas, 112 – no Lietuvas un 14 – no Igaunijas.

Ikviens apmeklētājs varēs atrast savai gaumei piemērotākās dāvanas – koka un māla izstrādājumus, tekstilu, radošus rokdarbus, rotaslietas, aksesuārus, rotaļlietas un apģērbus bērniem, sveces, ziepes, ziemas sezonas gardumus, dažādus dzērienus, spēles, grāmatas un daudz, daudz ko citu.

Pasākuma laikā norisināsies arī dažādas aktivitātes un izklaide bērniem, jauniešiem un ģimenēm – Ziemassvētku sajūtu varēs izbaudīt Lidolande karuseļos, ar daudz spēļu un jautrības sastapsimies Brain Games kvartālā, par jautrām un izzinošām darbnīcām bērniem rūpēsies Rotaļnīca, savukārt izlēkāties uz nebēdu būs iespējams ballisuatrakcijas.lv piepūšamo atrakciju zonā! Turklāt gadatirgus pirmajā dienā – piektdienā – no 12:00 līdz 16:00 būs iespējams izdarīt ko jo īpaši labu – VADC (Valsts asinsdonoru centra) speciālajā izbraukuma autobusā būs iespēja ziedot asinis.

„Baltijā lielākā Ziemassvētku gadatirgus attīstīšanas ideja radās, piedaloties un apmeklējot daudzus jo daudzus izstāžu un gadatirgus pasākumus Baltijā un Centrāleiropā, un redzot to, cik daudz skaistu, praktisku, ar sirds siltumu pildītu, radošu un unikālu lietu rada tieši Latvijas (un arī Lietuvas un Igaunijas) iedzīvotāji. Tieši tādēļ mūsu mērķis gada svarīgākās sezonas laikā ir dot iespēju ikvienam tirgotājam un uzņēmumam parādīt sevis iespēto un, atrodoties telpās un neuztraucoties par laika apstākļiem, uzrunāt plašu apmeklētāju skaitu. Esam pārliecināti, ka Ķīpsalā šogad būs daudzpusīgākā dāvanu izvēle, turklāt – no visas Baltijas. Tā ir vienreizēja iespēja visiem pasākuma viesiem ne tikai atbalstīt vietējos un izvēlēties ko patiesi skaistu, jauku un neatkārtojamu saviem tuvajiem, bet arī teicami pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Gaidīsim ikvienu Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā!” pasākuma ideju komentē Ziemassvētku gadatirgus projekta galvenais vadītājs Rihards Mickēvičs.

Ieeja gadatirgū – BEZ MAKSAS.

ADRESE: Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā, 2. halle; Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-1048, Latvija

Gadatirgus darba laiki:

PIEKTDIENA (15.12.2023.) – 12:00-20:00

SESTDIENA (16.12.2023.) – 09:00-20:00

SVĒTDIENA (17.12.2023.) – 09:00-19:00

Vairāk par pasākumu: https://www.facebook.com/events/228879623387574/ un www.balticexpo.lv