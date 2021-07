Foto: Shutterstock

Neiesaisties nekādās intrigās! Horoskopi 1.jūlijam







Auns

Lieliska diena, lai aicinātu ciemiņus un lutinātu viņus! Ļoti iespējams, pat, ja tu nevienu neuzaicināsi, viņi ieradīsies tāpat – tā sola zvaigznes!

Vērsis

Sāc šo dienu ar lietām, kuras tev ir patīkamas un sagādā prieku. Kaut vai tā var būt vienkārša saruna ar kādu cilvēku, kas tev ir tuvs un tu vienmēr esi priecīgs viņu satikt un uzklausīt.

Dvīņi

Telefons ir lielisks veids, kas palīdz tev sazināties ar cilvēkiem pat tad, kad viņi ir tālu prom no tevis. Izmanto šo lielisko izgudrojumu! Ir kāds, kas ļoti ilgojas sadzirdēt tevi.

Vēzis

Nevajadzētu savu vilšanos demonstrēt tad, kad to redz citi cilvēki – tas neko labu par tevi neliecina. Ja tev kaut kas neizdevās, saņemies un ej tālāk!

Lauva

Neiesaisties nekādās intrigās! Tas pēc tam atspēlēsies pret tevi pašu daudz nopietnāk, nekā tu šobrīd vari iedomāties.

Jaunava

Tu varētu šodien pārsist jebkādus rekordus uz visu, kas attiecas uz pacietības trūkumu un aizkaitinātību… Bet tu taču apzinies, ka no malas tas neko labu par tevi neliecinās?

Svari

Necenties šodien neko darīt vienatnē. Pirmkārt, tev pietrūks kritiskās domāšanas. Otrkārt, tad, kad tu pieļausi kļūdas, nepratīsi tās izlabot. Tev vajag padomdevēju!

Skorpions

Tu ļoti daudz mēdz paņemt uz saviem pleciem – pārāk daudz pienākumu, pārāk daudz atbildības. Nav jābrīnās, ka tas tevi ļoti nogurdina. Centies tomēr neuzņemties tik daudz.

Strēlnieks

Uzmanies no pārsteidzīgiem lēmumiem un secinājumiem, kā arī neapdomīgas rīcības – visticamāk, tu pieļausi lielas kļūdas!

Mežāzis

Šodien būtu vēlams atpūsties no tiem pienākumiem, kurus tu veic ikdienā. Ja tomēr nevari to realizēt, pacenties vismaz vakarā laiku pavadīt tā, lai pašam par to būtu prieks un gandarījums.

Ūdensvīrs

Tevi var piemeklēt neizlēmība. Visai kaitinoša rakstura īpašība, īpaši tad, kad ir jāpieņem lēmumi. Un šodien tev tie patiešām būs jāpieņem…

Zivis

Veiksmīga diena, lai pabeigtu iesāktos projektus – tas notiks raiti un bez liekām galvassāpēm. Tomēr ķerties pie jauniem projektiem šobrīd gan nevajadzētu…