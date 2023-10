Foto: Shutterstock

Nemēģini izdarīt neiespējamo, nepārvērtē savus spēkus! Horoskopi 23.oktobrim Ieteikt







Auns

Šodien varēsi kādam izdarīt pakalpojumu, palīdzot atrisināt kādu problēmu. Tev ar to nebūs grūti tikt galā, tāpēc neatsaki palīdzēt.

Vērsis

Centies šodien būt noderīgs, ja ne sabiedrībai, tad vismaz sev un saviem tuvākajiem cilvēkiem. Kopumā diena būs laba. Neēd “smagu” ēdienu!

Dvīņi

Šodien tev nevajadzētu minēt, kas notiks rīt vai pēc dažām stundām, vienkārši dari to, ko esi ieplānojis un nenovirzies no saviem plāniem.

Vēzis

Tev vajadzētu vairāk uzticēties tieši pirmajam iespaidam – tas nemelo! Centies lietas nedramatizēt, jo viss nebūt nav tik melnās krāsās, kā tu gribēsi to pasniegt sev un citiem.

Lauva

Izvairies no pēkšņiem lēmumiem un vēl jo vairāk no nepārdomātas rīcības. Kamēr Mēness atradīsies pašreizējā pozīcijā, tavs ugunīgais raksturs meklēs “izeju”.

Jaunava

Tev nebūs daudz pacietības, bet tev jācenšas, kā vien tu spēj. Jāatceras, ka, lai tu neuzsāktu strīdus, tev apkārtējie jābrīdina par to, kas tevi kaitina.

Svari

Centies izvairīties no cilvēkiem, kuri klaji tevi kritizē. Tev nav jāatbalsta viņu nožēlojamā rīcība – neapgrūtini viņus ar savu klātbūtni.

Skorpions

Šodien tev var negaidīti uzrasties iemesls kādām mazām svinībām, un nekādā gadījumā neatsakies to izmantot!

Strēlnieks

Nemēģini izdarīt neiespējamo, nepārvērtē savus spēkus – dari to, ko spēj un ne vairāk. Un kas par to, ka citi kaut ko no tevis gaida?

Mežāzis

Ir pienācis laiks iejaukties apkārt notiekošajā un pacensties novirzīt notikumu gaitu sev vēlamajā virzienā. Un nevajag pievērst uzmanību tam, ko kāds par tevi teiks, īpaši, ja šie cilvēki tev ir slikti pazīstami.

Ūdensvīrs

Visas lietas, no kurām tu tik ļoti vēlies atbrīvoties, neatlaidīgi turpina tevi vajāt. Atbrīvojies no domas, ka tev kaut kas izmisīgi traucē un tu būsi pārsteigts par rezultātu!

Zivis

Šodien tu pratīsi no mušas uzpūst ziloni! Tas nav prātīgi un, protams, īsti iemesla tam arī nemaz nebūs. Beigās tev gribēsies pašam par sevi pasmieties.