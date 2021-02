Neparasta ēdienkarte Valentīndienas vakaram: vistiņa zemenēs un aveņu – kokosriekstu saldēdiens

Foto: Viktorija Kožemjakina

Šogad mīlētāju svētkos ir ideāla iespēja romantisku kopā būšanu apvienot ar laisku brīvdienu divvientulību, tāpēc Elvi kopā ar uztura speciālisti Jevgēniju Jansoni piedāvā divu viegli pagatavojamu, neparastu, bet ļoti garšīgu ēdienu receptes, ko gatavot un nesteidzīgi kopā ar mīļoto cilvēku baudīt Valentīndienā!

Vistiņa zemenēs diviem

Foto: Viktorija Kožemjakina



(Gatavošanas laiks – 20 min)

Sastāvdaļas (2 personām):

2 ēdamk. olīveļļas

2 vistas filejas istabas temperatūrā

sāls un melnie pipari

nedaudz kanēļa (ja vēlas)

300 g zemeņu

8 bazilika lapas

3 ēdamk. balzamiko mērces

Pagatavošana:

1. Pagatavo zemeņu salsu – zemenes sagriež kubiņos, baziliku smalki sakapā. Sajauc zemenes ar baziliku un balzamiko mērci.

2. Vistas filejas nedaudz saspied ar plaukstas pamatni, lai filejas platums kļūtu vienmērīgāks.

3. Apkaisi fileju ar sāli, pipariem un šķipsniņu kanēļa.

4. Sakarsē cepešpannu – ir svarīgi, lai panna cepšanas brīdi ir ļoti karsta.

5. Ielej pannā olīveļļu un liec iekšā vistas filejas tā, lai tās nepieskaras viena otrai.

6. Cep uz vidēji lielas uguns 4 minūtes no katras puses. Ņem vērā – fileju cepšanas laikā nedrīkst aiztikt (necelt to, lai paskatītos, kāda garoziņa veidojas, negrozīt utt.), jo no tā ir atkarīgs, vai gaļai veidosies skaista un kraukšķīga garoziņa.

7. Pasniedz fileju, rotājot to ar zemeņu salsu!

Aveņu-kokosriekstu muss

Foto: Viktorija Kožemjakina



(Gatavošanas laiks – 30 min +laiks atdzesēšanai)

Sastāvdaļas (2 personām):

200 g saldētu aveņu

8 ēdamk. ūdens

3 ēdamk. brūnā cukura

1 tējk. želatīna pulvera

150 g kokosriekstu piena krēma (jāpagatavo pašam no kokosriekstu piena)

150 g grieķu jogurta

avenes un granātābolu sēklas rotāšanai

Pagatavošana:

1. Pagatavo kokosriekstu piena krēmu – kārbiņu kokosriekstu piena uz dažām stundām ieliec ledusskapī – kārbas apakšā nostāsies dzidrs kokosriekstu ūdens (to pēc tam varat izmantot kokteiļu, mērču vai citu ēdienu pagatavošanai). Ar karoti atdali balto, krēmīgo virskārtu, kuru izmanto receptē.

2. Uzbriedini želatīnu – sajauc to ar 3 ēdamkarotēm auksta ūdens un atstāj uz dažām minūtēm.

3. Katliņā uzvāri avenes ar 5 ēdamkarotēm ūdens un 3 ēdamkarotēm cukura. Vāri, līdz iegūsti viendabīgu maisījumu. Noņem katlu no plīts un pievieno masai uzbriedināto želatīnu, maisi, līdz želatīns izkūst.

4. Ja vēlies desertu bez sēkliņām, izkās aveņu biezeni caur sietiņu. Ja sēkliņas netraucē, biezeni var atstāt arī ar visām sēklām. Deserts bez sēkliņām izskatīsies gaisīgāks un tam būs maigāka garša, tomēr sēklas satur vērtīgās šķiedrvielas, tāpēc šādam desertam būs labāka uzturvērtība.

5. Aveņu biezeni atdzesē līdz istabas temperatūrai.

6. Traukā ar putojamo slotiņu saputo kokosriekstu krēmu un jogurtu, pievieno aveņu biezeni, samaisi.

7. Liec visu deserta trauciņos un dažas stundas atdzesē ledusskapī.

8. Rotā ar avenēm, granātābolu sēklām un baudi!