Foto: Shutterstock

Nerīkojies garastāvokļa vadīts – vari sastrādāt ko tādu, ko nožēlosi! Horoskopi no 8. līdz 21. decembrim Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Būs jāatrod praktiskāka pieeja lietām un situācijām, ja vēlēsieties sasniegt savus mērķus. Iespējams, būs daudz darāmā un nebūs laika vilcināties. Koncentrējieties vienam darbam, to pabeidziet un tad ķerieties pie nākamā. Šā laika darbības būs pamats nākamiem mēnešiem. Visā šai burzmā arī ģimene prasīs uzmanību un kādās situācijās apgrūtinās jūs. Jums būs jāizvirza prioritātes. Varat sagaidīt pārsteigumus.

Vērsis

Pārmaiņas un brīvība raksturos šo laiku. Ja vēlēsieties vairāk brīvības, jums būs jāiet līdzi dzīves ieviestām pārmaiņām ikdienā. Pirms kaut ko teikt, padomājiet, ko šie vārdi izraisīs, un nerīkojieties, emociju vadīti. Agresīva un impulsīva uzvedība var radīt nepatikšanas. Atcerieties, jūs nevarat kontrolēt citus cilvēkus un viņu uzvedību, un viņu trūkumi nav jūsu problēma. Pievērsieties sev!

Dvīņi

Kaut kas var noiet greizi attiecību vai ģimenes jautājumos. Noteikti nenotiks tā, kā esat ieplānojis. Jums būs jāiemācās pielāgoties apstākļiem, situācijām, kas jūs ieskauj. Neļaujiet sev uzņemties pārāk daudz pienākumu, darbu, esiet reālistiski attiecībā uz to, kādu slodzi varat panest. Rūpējieties par mājas lietām, pievērsiet uzmanību sīkumiem. Iespējamas jaukas tikšanās ar jums svarīgiem cilvēkiem. Disciplinējiet sevi!

Vēzis

Izpratne par sevi un par to, kas notiek apkārt, – divas galvenās lietas, kas jūs nodarbinās. Nonāksiet pie vairākām dilemmu situācijām, arī finanšu jautājumiem. Rūpējieties par savu veselību, atrisiniet jautājumus, kas ar to saistīti, lai izvairītos no veselības problēmām nākotnē. Nesekojiet un nerīkojieties, garastāvokļa vadīts, varat sastrādāt ko tādu, par ko nožēlosiet. Visi citi jūsu sajūtās būs vainīgi par kaut ko, kas neizdodas. Nevērtējiet skarbi, bet ieraugiet reāli, kas notiek!

Lauva

Finansiālais stāvoklis uzlabosies, ja vien būsiet kārtīgi pastrādājuši arī iepriekšējā mēnesī. Bet nesapriecājieties par ātru, sekojiet līdzi finanšu situācijai un disciplinējiet sevi izdevumos. Darbs un darba izpilde būs jūsu galvenais fokuss. Nepieķerieties pagātnei, atlaidiet šo bagāžu, tā jums tikai traucēs tālāk nākotnē. Neuzņemieties svešas problēmas un to risināšanu, ja nevarat savas līdzjūtības dēļ, tad vismaz izvairieties no šādu cilvēku satikšanas.

Jaunava

Tas, kas jau pagājis, jums jāatlaiž pagātnē, nenesiet to līdzi. Lietas sakārtosies, un tas jums radīs prieka sajūtu. Skatīsieties uz visu, ko esat paveicis, un būs gandarījuma sajūta, kas atnesīs arī iedvesmu sakārtot vēl citus aktuālus jautājumus un situācijas. Atvērsies kādas jaunas durvis, atnesot jaunas iespējas. Esiet vērīgi, nepalaidiet garām! Mēģiniet būt ar atvērtu prātu un sirdi. Var notikt izmaiņas jūsu personīgās dzīves un mājas apstākļos. Pārmaiņas ir izaugsme, no tām nav jābaidās.

Svari

Laiks rīkoties! Būs uzdevumi, kurus varēsiet paveikt tikai jūs personīgi. Varat sagaidīt arī pēkšņus viesus uz sava mājas sliekšņa, pat tad, ja negaidāt tos. Tāpat var arī kaut kas no pagātnes atkal tapt aktuāls vai arī kāds cilvēks atkal ieradīsies jūsu dzīvē. Taču neļaujiet svešām problēmām kļūt arī par jūsu problēmām. Esiet disciplinēti un nepieļaujiet haosa klātbūtni ikdienā.

Skorpions

Šis būs laiks, kad jāiemācās pienākumus un darbus veikt kopā, nevis vienatnē, kā jūs esat pieradis. Citādi jutīsiet gan nogurumu, gan stresu, ka visu nav iespējams paspēt paveikt laikā. Būsiet īpaši jūtīgs un būs tendence situācijas uztvert ļoti emocionāli un personīgi. Var gadīties mainīt savus plānus dažādu ārēju ap­stākļu dēļ. Lai kas arī notiktu, lai kā dzīves šūpoles jūs šūpotu, saglabājiet mieru.

Strēlnieks

Brīdis, kad baudīt pirmssvētku laiku. Priecājieties! Var rasties kārdinājums izšķērdīgi tērēties un nebūt piesardzīgiem. Šajā laikā būs ļoti svarīga komunikācija ar citiem cilvēkiem. Dažas tikšanās jums var nest diezgan būtiskas pārmaiņas vai jaunas vēsmas dzīvē. Būsiet aizņemts ar jauniem projektiem un iespējām. Esiet dāsni un atvadieties no vecā, no pagātnes. Lai jaunā gadā ieietu ar vieglumu!

Mežāzis

Varat sastapt pēkšņas atklāsmes, kas sniegs brīvības sajūtu un vieglumu. Esiet empātiski, lai arī jums tas nākas diezgan grūti. Ievērojiet takta sajūtu, neesiet ļauni. Ja vēlaties kaut ko saņemt, jums tas jāsniedz arī citiem. Un ne citādi! Brīvdienas izmantojiet, lai atpūstos, jums ir svarīgi atjaunot enerģijas līmeni. Uzmanīgi ar atkarībām, tās var ievest jūs bezgalīgā atvarā.

Ūdensvīrs

Aizņemts laiks, piepildīts ar pienākumiem pret ģimeni, draugiem, domubiedriem. Vēlēsieties pasniegt roku tiem, kam dzīvē mazāk paveicies, lai kaut kā sniegtu svētku sajūtu. Taču neaizmirstiet parūpēties arī par sevi. Kā, lidojot lidmašīnā, vispirms parūpējamies par maskas uzvilkšanu sev un tikai tad palīdzam blakussēdētājam. Jūs nevarēsiet palīdzēt citiem, ja vispirms neparūpēsieties par savām vajadzībām.

Zivis

Jūs nomāks uzdevumi, darbi, pienākumi. Viss tiks uztverts kā slogs. Lai kaut cik atvieglotu sev ikdienu, jums ir jāprot deleģēt. Un deleģējiet darbus tiem, kas jums ir uzticami un attiecīgā uzdevuma izpildei zinoši. Neuzņemieties pārāk daudz papildus jau tā garajam milzu darbu un pienākumu sarakstam. Neuztveriet visu pārāk personīgi. Var parādīties kāda pagātnes situācija, ar kuru ir beidzot jātiek galā. Nepieļaujiet tādas pašas kļūdas kā pagātnē!