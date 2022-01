Foto: Shutterstock

Nesūdzies par sīkām nelaimēm, priecājies par to, kas tev ir dots – te un tagad! Horoskopi 13.janvārim Ieteikt







Auns

Šodien tev nevajadzētu rasties grūtībām ar to, ka tu varētu kādam palūgt pēc palīdzības. Drīzāk – tu varētu to izmantot pārāk bieži. Nevajadzētu tā darīt. Jācenšas pašam tikt galā ar grūtībām, kuras tev ir pa spēkam.

Vērsis

Šī diena var izrādīties ļoti auglīga un darbīga. Jebkurā gadījumā – lai ko tu darītu un kam vien nepieķertos, viss izdosies brīnišķīgi.

Dvīņi

Nekādā gadījumā šodien nedod tukšus solījumus! Solīt kādam vari tikai tad, kad patiešām zini – spēsi to izdarīt!

Vēzis

Šodien tu vari kādam sev tuvam cilvēkam palīdzēt – protams, ja viņam šī palīdzība patiešām būs nepieciešama. Taču uzbāzties ar to gan nevajadzētu – īpaši tad, ja neviens tev to nelūdz.

Lauva

Tevi šodien var noķert uz “āķa” – nevajadzētu būt pārāk naivam, tomēr arī ne pārāk aizdomīgam. Jācenšas saglabāt mieru un kritisko domāšanu. Ja aizrausies ar galējībām, patiesi “uzķersies”….

Jaunava

Tev ir vajadzīga apkārtējo uzmanība, tomēr nevajadzētu izdabāt dīvainām iegribām no citu cilvēku puses. Ja tu ko dari, tad tikai saskaņā ar savu sirdsapziņu.

Svari

Iesējams, ka šodien tu varēsi izbaudīt mieru. Beidzot! Ja vien tu pats no rīta nesāksi ar aizdomām lūkoties uz visu, kas notiek ap tevi, viss būs kārtībā un diena aizritēs mierīgi.

Skorpions

Šodien tavs draudzīgais plecs kādam cilvēkam patiesi būs ļoti vajadzīgs. Neatsaki to! Tam otram tavs atbalsts ļoti noderēs.

Strēlnieks

Jo tu esi garāks, jo zemāk tev ir jāsaliecas, ienākot pa durvīm. Par šo vajadzētu atcerēsiet tad, kad tu tiecies uz augstākiem plāniem. Reizēm, lai tos sasniegtu, ir zemu jānoliecas.

Mežāzis

Šī diena var izrādīties visai aizņemta. Notiks ļoti daudz kas, daļu tu pat nepamanīsi, taču tas notiks. Centies vismaz neiekulties nepatikšanās.

Ūdensvīrs

Tev būs tik daudz dažādu darīšanu, ka tu nezināsi, kam pieķerties. Zvaigznes iesaka – sāc soli pa solim, dari vienu aiz otra un viss izdosies tā, kā tu vien varētu vēlēties.

Zivis

Tu šodien mācēsi būt laimīgs! Vienīgais, kas no tevis tiek prasīts – ir to vēlēties! Nesūdzies šodien par sīkām nelaimēm, priecājies par to, kas tev ir dots – te un tagad!