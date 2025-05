Foto: Jane Rix/SHUTTERSTOCK

Ledusskapī stāv sažuvis, mīksts burkāns? Nesteidzies to mest ārā! Ir pavisam vienkāršs triks, kā padarīt to atkal svaigu un kraukšķīgu – gluži kā tikko no tirgus vai dāzra.

Burkāni ar laiku zaudē mitrumu un kļūst mīksti, taču tas nenozīmē, ka tie ir sabojājušies. Patiesībā burkāns vienkārši izžuvis, un ar vienu pavisam vienkāršu metodi to iespējams atkal padarīt svaigu un kraukšķīgu. Metodē dalās portāls kukksi.de.

Viss, kas nepieciešams, ir trauks ar aukstu ūdeni. Burkāns jāieliek augstā traukā, piemēram, glāzē vai burkā, jāaplej ar aukstu ūdeni tā, lai tas būtu pilnībā pārklāts, un jānovieto ledusskapī vai citā vēsā vietā uz vismaz astoņām stundām. Nākamajā dienā dārzenis būs atkal kraukšķīgs un gatavs baudīšanai.

Šis triks ir tik efektīvs, jo burkāna šūnu struktūra spēj absorbēt ūdeni. Ar laiku no burkāna iztvaiko mitrums, bet šūnu membrānas joprojām ir spējīgas to uzņemt atpakaļ. Tas nozīmē, ka pat pēc ilgākas glabāšanas ledusskapja stūrī burkāns var “atdzimt” vienkārši esot aukstā ūdenī.

Svarīgi gan atcerēties — ja uz burkāna parādījies pelējums vai dārzenim ir nepatīkams aromāts, tad to gan vairs nedrīkst lietot uzturā. Triks der tikai burkāniem, kas ir izžuvuši, nevis sabojājušies.

Vēl labāk – šis paņēmiens nav izmantojams tikai burkāniem. Tas lieliski strādā arī ar citiem sakņu dārzeņiem, piemēram, redīsiem, pastinakiem un selerijām. Lai gan burkānus var uzglabāt ilgstoši, tie saglabāsies svaigāki, ja uzglabāšana tiks darīta pareizi. Ledusskapis ir ideāla vieta, un, ja burkānus ietīs viegli mitrā dvielī, tie nezaudēs tik ātri mitrumu. Svarīgi arī izvairīties no plastmasas iepakojuma, jo tas veicina kondensāta veidošanos, kas savukārt var radīt pelējumu.