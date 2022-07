Foto: Shutterstock

Nevajadzētu šodien liet eļļu ugunī… Horoskopi 17.jūlijam







Auns

Tev var šodien likties, ka līdz tam brīdim, kad piepildīsies tavas vēlēšanās, ir atlicis pavisam, pavisam nedaudz. Tomēr patiesība būs drusku citāda.

Vērsis

Iespējams, ka tev nāksies rīkoties ļoti ātri, izlēmīgi un nešaubīties ne mirkli. Tas tev būs vajadzīgs tāpēc, lai nepaliktu “nepadarīti lēmumi”, kas, savukārt, izraisītu atkal papildus sarežģījumus.

Dvīņi

Kaut kas svarīgs, iespējams, šodien notiks tieši tajā mirklī, kad tu nebūsi ne tuvu tam, kur tas notiks. Bet tas attieksies arī uz tevi un tu noteikti to uzzināsi vēlāk.

Vēzis

Necenties šodien iejaukties kāda cita darīšanās. Tavu iesaisti neviens nenovērtēs, bet gluži pretēji – uzskatīs to par traucējošu.

Lauva

Ja tava mājiņa nav no “papīra”, tad šodienas stiprie vēji tai neko nevarēs izdarīt. Jā, tu saprati, ka runa ir par tavu pacietību, jo izaicinājumu tev šodien būs daudz, taču vislabākais, ko tu vari darīt – būt iecietīgs un stabils kā klints.

Jaunava

Var gadīties, ka tev šodien būs jālūdz kādam cilvēkam palīdzība, kas problēmā, ar kuru tu šīs dienas laikā sastapsies aci pret aci, būs lielāks speciālists, nekā tu pats.

Svari

Šodien tev vajadzētu prast un spēt pielietot savus talantus tur, kur tie būs nepieciešami. Protams, ja tu nesāksi par sevi šaubīties…

Skorpions

Nevajadzētu šodien liet eļļu ugunī, lai arī cik ļoti tev gribētos to darīt. Ļoti iespējams, ka tu nezināsi situāciju kopumā, tāpēc tava iejaukšanās visu tikai sarežģīs, nevis atrisinās.

Strēlnieks

Mazāk par visu tas, kas tev šodien ir vajadzīgs ir kaut kāds dramatisks risinājums. Esi mierīgs, elpo dziļi, nekas arī traks nenotiks, ja risinājums būs citu dienu!

Mežāzis

Tavs liktenis šodien būs pilnīgi un galīgi atkarīgs no tevis paša – no tavām domām, emocijām un tā, kā tu pratīsi ar to visu tikt galā.

Ūdensvīrs

Pacenties šodien nejaukties citu cilvēku darīšanās. Pat tad, ja tavs mērķis ir vēlme palīdzēt. Pirmkārt, viņi to nenovērtēs. Otrkārt, tu vari iekulties strīdā, kuru patiesībā nemaz nebūsi “pelnījis”.

Zivis

Tu būsi šodien bezrūpīgs, priecīgs, laimīgs un apgarots. Tomēr tevi vajadzēs pieskatīt kādam atbildīgākam, jo tu nepratīsi pieņemt pareizos lēmumus.