Nevajag šodien eksperimentēt, lai kā tev arī to gribētos! Horoskopi 16.decembrim







Auns

Tev ir maz laika, lai izdarītu kaut ko ļoti nozīmīgu. Taču, jo vairāk tu to atliksi, jo mazāk laika paliks. It kā loģiski, vai ne? Saņemies un izdari to, ko tu pats no sevis gaidi.

Vērsis

Šī diena tev dāvās mazas uzvariņas, bet bez mazām uzvarām nav lielā triumfa. Tāpēc neaizmirsti zvaigznēm pateikties par to.

Dvīņi

Tavs dzīves temps krasi palēnināsies. Varbūt to sauc par slinkumu, varbūt par nogurumu, lai vai kā, būtu labi, ja tu rastu dažas stundiņas, lai atpūstos.

Vēzis

Iespējams, ka tu savu dienu sāksi ar izvēlēm, kas saistītas ar tavu karjeru. Ja ir gadījies kaut kas nopietns, kas ir tavas uzmanības vērts, izlem droši – tava izvēle būs veiksmīga!

Lauva

Tu visai viegli ļausies provokācijām, bet kā jau tu nojaut – neko labu tas tev nesola. Būtu daudz labāk, ja dažādas konfliktējošas situācijas tu apietu ar līkumu.

Jaunava

Nevajag šodien eksperimentēt, lai kā tev arī to gribētos. Tam būs sekas un tās gan tev nemaz nepatiks!

Svari

Runā, ka dāvināt dāvanas ir patīkamām, nekā tās saņemt. Var jau būt, tomēr šodien tev gribēsies būt tam, kuru lutina.

Skorpions

Tu vari nonākt tādā situācijā, no kuras tu varētu arī izvairīties. Kā? Ej strīdiem ar līkumu, neļaujies provokācijām, tici savai intuīcijai.

Strēlnieks

Tev nav nepieciešamības atklāt savas kārtis. Un, ja tu tomēr esi izlēmis to darīt, tad nogaidi – šī diena nav vēl īstais laiks.

Mežāzis

Sargies no trakām idejām, īpaši – svešām. Tās tevi var vilināt, bet beigu beigās izrādīsies, ka būtu bijis labāk, ja no tām tu būtu turējies pa gabalu.

Ūdensvīrs

Nevajadzētu šodien būt pārmērīgi aizdomīgam. Apkārtējiem tas par tevi radīs nepareizu iespaidu. Būtu labāk, ja tu būtu patiess.

Zivis

Nemeklē šodien tikšanos ar draugiem, ja viņi to nemeklē ar tevi. Starp citu, diena vairāk piemērota attiecībām ar mīļoto cilvēku.