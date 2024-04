Prinča Harija sieva Megana Mārkla labdarības polo mačā Maiami, Floridā, balvas pasniegšanas brīdī radījusi neveiklu mirkli. Viņa neļāva kādai dāmai, fotogrāfēšanās laikā ar trofeju, stāvēt blakus princim Harijam, lūdzot sievietei, tomēr nākt pozēt blakus pašai Meganai.

Kā vēsta ziņu portāls “Daily Mail“, neērtais brīdis notika uz skatuves pēc tam, kad princis Harijs uzvarēja polo turnīrā. Internetā klejo gan video, gan bildes ar situāciju, kad labi ģērbtai sievietei baltā kleitā Megana Mārkla prasīja pārvietoties prom no Harija uz grupas vidu blakus viņai.

Apmaiņa radīja neveiklu mirkli uz skatuves, liekot sievietei pārkārtoties, kamēr Harijs ar Meganu turējās ciešā apskāvienā.

<Meghan Markle sparked an awkward moment on stage as she asked a woman not to pose next to Prince Harry for a picture after he won a polo tournament.>

The Duch, 42, ordered people around the stage after handing Harry, 39, a trophy.

< She requested the well-dressed woman in a… pic.twitter.com/RlIEQ0F1tq

— HarrysGreySuit (@hrrysgreysuit) April 13, 2024