“Mums ir jādomā, ko mēs vēlamies gala rezultātā – ja neko negribam, nevajag nekādas zaļās pases, dzīvojam katrs savā burbulī un miers, bet, ja pases ieviešam, svarīgi saprast, ko iegūs gan ekonomika, gan katrs no mums,” RīgaTV 24 raidījumā “Preses Klubs” savu viedokli pauž plastikas ķirurgs Jānis Zaržeckis.

“Nav jau tā, ka tikai tie, kuri vakcinējušies, saņems zaļo pasi, to var dabūt arī citos veidos, piemēram, laizot rokturi veikalā, saslimstot ar Covid-19 un izslimojot to,” Zaržeckis kā ārsts, atzīst, ka joks bija cinisks.

Bet, kamēr vieni no vīrusa baidās, ne mazums tādu, kuri apmeklēt Covid-19 ballītes un patiešām speciāli cenšas inficēties.

Jaunieši, vakcinētie, Covid-19 izslimojušie pēc ārsta domām ir īstie ļaudis, kuri varētu sākt iekustināt Latvijas ekonomiku, atgriezties darbā, lieki neapdraudot sevi un citus.

Protams, ka nav viss tik vienkārši, jo arī vakcinēts cilvēks var saslimt atkārtoti inficēt citus.

“Ir bijuši gadījumi, kad vakcinētam cilvēkam uztaisa testu un tas ir pozitīvs, bet to, cik bīstams šis cilvēks ir citiem, neviens nav izpētījis, jo tad būtībā būtu jādara tā – jāvakcinē 100 brīvprātīgie, viņiem jāiedod vīruss un tad jāielaiž ballītē ar citiem 100 brīvprātīgajiem, kuri gatavi saslimt, tad mēs redzētu satistiku. Protams, ka tādam eksperimentam neviens nav gatavs,” plastikas ķirurgs atklāj.

Zaržeckis skaidro, ka pūļa imunitātei nav nepieciešams 100% visus iedzīvotājus vakcinēt.

“Pie tās lipīgākās versijas it kā nepieciešams vakcinēt 70% sabiedrības, pirmajam koronavīrusa paveidam pat tikai 50% derēja.

Bet pat tad, ja vakcinēto un izslimojušo ir maz, viņus kā karavīrus var likt pirmajā līnijā. Labs piemērs ir mediķi, vakcinēja pirmos, lai var droši strādāt!” viņš saka.