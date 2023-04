Foto: SIA “EcoEmi”

Nīderlandē izcēlies skandāls. Kāds spermas donors Džonatans M. ir tēvs simtiem bērnu. Mammas ir šausmās







Nīderlandē, Denhāgā, ir organizācija “Donorkind Foundation”, kas palīdz tikt pie mazuļiem ar ziedotas spermas palīdzību. Tagad tur izcēlies skandāls, kur sievietes vēlas uzzināt, kas ir viņas bērna tēvs, precīzāk sakot – vai tas nav viens un tas pats vīrietis, raksta “ABC News”.

“Donorkinds” apstiprinājis, ka kāds dāsns. 41 gadu vecs “sērijveida donors” ziedojis savu spermu valsts un starptautiskā mērogā. Prasībā, ko ierosinājusi viena viņa bērna māte, tagad Nīderlandes tiesai tiek lūgts palīdzēt novērst vīrieša ziedošanu nākotnē.

Saskaņā ar Nīderlandes medicīnas vadlīnijām donors var radīt tikai 25 bērnus, lai izvairītos no iespējama nākotnes incesta un tālākām psiholoģiskām problēmām. Tiesa gan, izdarītais netiek uzskatīts par noziedzīgu nodarījumu.

Ziedotājs, kuru Nīderlandes mediji identificēja kā “Džonatanu M.”, jau 2017. gadā tika izslēgts no ziedošanas ar Nīderlandes Dzemdību un ginekoloģijas biedrības (NVOG) starpniecību. Tolaik viņam jau bija 102 mazuļi no 11 dažādām klīnikām. Taču tas neapturēja mūziķi Džonatanu M., kurš turpina savu ģenētisko ieguldījumu gan tiešsaistē, gan starptautiskā mērogā.

Tīss van der Mērs, “Donorkind priekšsēdētājs”, pastāstīja “ABC News”, ka viņa fonds šonedēļ saņēma vairākus tālruņa zvanus no vairāk nekā 30 mātēm. “Viņas zvanīja no visas pasaules, visi ir ļoti noraizējušies, domājot, vai viņu bērns nācis no viena donora.” “Džonatans M.” Auglības klīnikās vai mātēm nekad netika pieminējis patieso bērnu skaitu, kas viņam patiešām bija, jo donors regulāri sazinoties ar dažām no viņa 500 bērnu mātēm.

“Donorkind” fonds saka, ka tagad cīnās pret donoru anonimitāti, jo “ir ļoti sarežģīti kontrolēt bērnu skaitu katram no viņiem”. Pēc van der Mēra teiktā, “anonimitāte” ir pretrunā ar bērna tiesībām: “Es tagad runāju ar bērniem, pieaugušajiem, kuri dzīvo pastāvīgās bailēs. Viņi baidās izveidot attiecības ar saviem brāļiem un māsām, to nezinot”.

“Tas ir jāmarķē un ar to jācīnās. Tas var būt traumatiski,” sacīja 38 gadus vecā Inese M., kurai pirms 2 gadiem Nīderlandē no anonīma donora piedzima bērniņš. Viņas meitai būs iespēja tikties ar savu donoru, kad viņai būs 16 gadi.

“Donorkind” fonds tagad arī lūdz Nīderlandi iznīcināt jebkuru no paraugiem, ko donējis “Džonatans M.”, izņemot tos, kas paredzēti sievietēm, kurām jau ir piedzimis bērns ar viņa ziedojumu un kuras vēlas savam bērnam dāvināt brāli un māsu.

Nīderlandē privātās vai valsts klīnikas maksā no 10 līdz 20 USD par spermas ziedošanu.