Visi Īlonam Maskam pamazām sāk uzgriezt muguru. Par ko tas signalizē?

Liberāļi un valdības darbinieki nav vienīgie, kas ir dusmīgi uz Īlonu Masku. “Tesla” akciju cenu kritums nozīmē, ka arī daudzi investori ir neapmierināti, raksta CNN.

“Tesla” akciju vērtība pēc vēlēšanu dienas pieauga par 91%, sasniedzot maksimumu tieši pirms Ziemassvētkiem, jo investori paredzēja, ka Masks un viņa automašīnu uzņēmums būs lieli ieguvēji Donalda Trampa otrā prezidentūras termiņa rezultātā. Masks bija lielākais Trampa finansiālais atbalstītājs kampaņas laikā un kopš tā laika ir kļuvis par visaugstākā līmeņa administrācijas locekli. Kā Valdības efektivitātes departamenta (DOGE) vadītājs viņš cenšas samazināt izdevumus, kas iepriekš tika apstiprināti Kongresā, atlaižot tūkstošiem federālo darbinieku.

Taču akciju vērtība ceturtdienas tirdzniecībā kritās par 5,6% un tagad ir par 45% zemāka nekā decembra maksimumā, atdodot 96% no šī vēlēšanu izraisītā kāpuma. Kopš Tramps stājās amatā un Masks sāka izmantot savu ietekmi, “Tesla” akciju vērtība ir kritusies par 38%.

Šis akciju cenu kritums, visticamāk, atspoguļo bažas par to, ka Masks ir kļuvis par daudz redzamāku un polarizējošāku personu Trampa administrācijā, nekā sākotnēji tika gaidīts pēc vēlēšanām.

Daudzi investori bija pieņēmuši, ka Masks būs tradicionālāks “aizkulišu” padomdevējs, nevis aktīvi iesaistīsies pretrunīgos politiskos lēmumos.

Turklāt viņam jau bija citi biznesa projekti, tostarp Tesla, SpaceX, Neuralink un X, kas viņu nodarbināja.

Taču “Tesla” vērtības kritums norāda arī uz problēmām, ar kurām uzņēmums saskaras, tostarp pieaugošo konkurenci no citiem autoražotājiem, īpaši no Ķīnas, kas ir guvuši nozīmīgus panākumus savā mājas tirgū un Eiropā.

Lai gan elektromobiļu pārdošanas apjomi Eiropā janvārī pieauga par 34%, Tesla pārdošanas apjomi samazinājās par 50%. Saskaņā ar Reuters datiem, “Tesla” pārdošanas apjomi Ķīnā – uzņēmuma otrajā lielākajā tirgū pēc ASV – pirmajos divos gada mēnešos samazinājās par 29%.

ASV tirgū “Tesla” pārdošanas apjomi decembrī–janvārī saruka par 16%, liecina Cox Automotive aplēses. Tomēr šādus kritumus šajā periodā ir grūti attiecināt uz vienu konkrētu iemeslu, jo “Tesla” tradicionāli cenšas palielināt gada beigu pārdošanas apjomus, kas pēc tam janvārī samazinās. Piemēram, 2024. gada janvārī “Tesla” pārdošanas apjomi bija par 24% mazāki nekā 2023. gada decembrī.

“Globāli viņa pārdošanas apjomi sabrūk,” sacīja “Tesla” skeptiķis un analītiķis Gordons Džonsons.

“Ķīnā tas ir saistīts ar konkurenci, bet Rietumvalstīs cilvēki ir dusmīgi uz viņu. Nav svarīgi, vai pārdošanas apjomu kritumu izraisa politika vai konkurence – viņš to nevar mainīt. Un mēs zinām, ka pilnībā pašbraucošās automašīnas nebūs. Es domāju, ka šis varētu būt gads, kad “Tesla” akcijas beidzot sabruks.”

Pat daži “Tesla” investori, kas iepriekš bija optimistiski noskaņoti, tagad uzskata, ka Masks nespēs sasniegt “Tesla” izaugsmes mērķus šogad.

Jautājums ir, cik lielā mērā “Tesla” akciju vērtības kritums ir saistīts ar Maska politisko profilu. Analītiķis Džīns Mansters, kurš joprojām uzskata sevi par “Tesla” piekritēju, domā, ka aptuveni trīs ceturtdaļas no krituma ir politiskas sekas.

“Vēlēšanu laikā nebija skaidrs, cik redzams Masks būs Trampa administrācijā,” sacīja Mansters. “Daži uzskatīja, ka DOGE iniciatīva nemaz nesāks darboties. Taču tagad “Tesla” investori redz, ka Maska ietekme ir lielāka nekā Trampam. Tas ir kaitējis Tesla zīmolam.”

Sestdien visā ASV pie “Tesla” veikaliem notika protesti, un bija ziņojumi par vandālisma aktiem pret “Tesla” automašīnām. Lovlendā, Kolorādo, tika arestēts viens cilvēks, kurš apsūdzēts par iepriekšējiem uzbrukumiem “Tesla” veikaliem un spridzināmā materiāla glabāšanu.

Papildus tam, ka liberāļi tagad izvairās no “Tesla” automašīnām politisku iemeslu dēļ, ir bažas arī par to, ka Masks ir pārāk novērsts no “Tesla” vadīšanas.

“Masks ir pārdefinējis to, ko nozīmē būt daudzfunkcionālam līderim,” sacīja Mansters. “Agrāk tas tika uzskatīts par sliktu praksi. Viņš ir “Tesla” vadītājs, “SpaceX” īpašnieks, sociālo mediju platformas X galvenais īpašnieks, mākslīgā intelekta uzņēmuma xAI dibinātājs un “Neuralink” vadītājs. Bet tam visam ir savas robežas. Viņam ir pārāk daudz pienākumu.”

Tāpat pieaugošās tirdzniecības spriedzes starp ASV un Ķīnu varētu ietekmēt “Tesla” darbību Ķīnā, jo Pekina var izmantot dažādus sviras mehānismus, lai ietekmētu Masku un viņa uzņēmumu.

Tomēr “Tesla” piekritēji joprojām uzskata, ka Maska saikne ar Trampa administrāciju var nest labumu, piemēram, ātrāku apstiprinājumu pašbraucošo “robotaksometru” ieviešanai.

Pašlaik “Tesla” automašīnām ir “Full Self-Driving” funkcija, kas spēj veikt dažus braukšanas manevrus, taču autovadītājiem joprojām ir jābūt gataviem pārņemt vadību. Neskatoties uz to, joprojām notiek negadījumi ar FSD, kas izraisījuši vairākas izmeklēšanas no Nacionālās satiksmes drošības administrācijas puses.

Masks ir apsolījis, ka līdz jūnijam viņam būs transportlīdzekļi, kas spēj pārvadāt pasažierus pilnīgi autonomi, bez vadītāja, sākot ar Ostinu, Teksasā.

“Tesla” optimisti uzskata, ka autonomā braukšana ir uzņēmuma nākotnes veiksmes atslēga. “Tramps dievina Masku, un viņš saņems dažas no lietām, ko vēlas,” sacīja Mansters. Citi gan tam nepiekrīt un uzskata, ka “Tesla” akciju cena varētu turpināt kristies, ja Masks nespēs īstenot savus solījumus.