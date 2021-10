Foto: Reuters/Scanpix/LETA

No šodienas Covid-19 pacientus uzņems slimnīcās Kuldīgā, Cēsīs, Alūksnē, Madonā, Krāslavā un Preiļos, otrdien valdības sēdē sacīja Veselības ministrijas (VM) valsts sekretāre Indra Dreika.

Patlaban VM organizē sarunas, lai jau tuvākajās dienās Covid-19 pacientus uzņemtu arī Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, Rīgas 1.slimnīcā, Ogres rajona slimnīcā, Siguldas slimnīcā un Jūrmalas slimnīcā.

Dreika stāstīja, ka 19.oktobrī Covid-19 pacientiem bija atvēlētas 1286 gultas. Sliktākā prognoze liecina, ka 1500 gultas Covid-19 pacientiem būs nepieciešamas jau 23.oktobrī, labākā prognoze liecina, ka šīs gultas būs aizpildītas 27.oktobrī.

Kā vēstīts, pirmdien ārstniecības iestādēs ievietoti 166 Covid-19 pacienti, bet 110 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu palielinājies no 1114 līdz 1134, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

166 stacionētie ir trešais lielākais diennaktī slimnīcās ievietoto personu skaits. Visaugstākais tas bija 14.janvārī, kad iepriekšējā diennaktī stacionēja 179 pacientus.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1000 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 134 – ar smagu slimības gaitu.

Kopumā no slimnīcām ir tikuši izrakstīti 16 379 Covid-19 pacienti.

Saskaņā ar Veselības ministrijas 31.augusta valdības sēdē sniegto informāciju, galēja slimnīcu pārslodze tiktu sasniegta, stacionēto skaitam pārsniedzot 1500 robežu. Arī veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) preses konferencē pagājušajā nedēļā pieminēja 1500 stacionēto skaitu kā veselības nozares iezīmēto robežu.