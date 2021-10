Slimnīcu biedrības vadītājs: Kovida gultas atver uz hroniski slimu pacientu rēķina, kuriem vēlāk ārstēšana būs daudz nopietnāka un dārgāka Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

Pašlaik medicīniskās palīdzības sniegšana Latvijā sadalīta divos līmeņos – Covid-19 slimniekus ārstē lielākajās slimnīcās, bet pacienti, kuriem veselības stāvoklis nav saistīts ar jauno koronavīrusu un nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, tiek vesti ārpus Rīgas, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” pašreizējo situāciju apraksta Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs.

Covid-19 slimniekus pārsvarā ārstē Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcā un Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, taču cilvēkus, kuriem nepieciešama cita neatliekamā medicīniskā palīdzība, nogādā ārpus Rīgas – Jūrmalā, Ogrē, dažos gadījumos pat Cēsīs.

“Līdz ar to atslogo Covid-19 slimnīcu noslodzi, pievēršot uzmanību šo slimnieku ārstēšanai. Savukārt tas nozīmē, ka pacientam pastāv iespēja nokļūt diezgan tālā slimnīcā no dzīvesvietas. Ir jādomā, kas ar šo pacientu notiek tālāk, jo, ja Rīgas pacientu izraksta no Ogres vai Cēsīm, viņam paša spēkiem jānokļūst atpakaļ mājās, un šis jautājums diemžēl nav atrisināts,” saka J. Kalējs.

Uz jautājumu, vai arī reģionu slimnīcās nepieciešams palielināt Covid-19 slimnieku gultu skaitu, Kalējs norāda, ka saņemta prasība par gultu pārprofilēšanu gandrīz visās slimnīcās:

“Katrā slimnīcā uz citu pacientu rēķina tiek atvērtas Covid-19 gultas – uz bērnu pacientiem, uz iekšķīgo slimību pacientu rēķina, kardioloģijas un citu nodaļu rēķina. Šajā rīkojumā pat ir pateikts, ka ar 18. oktobri slimnīcām vairs neatmaksā hronisko pacientu plānveida ārstēšanu, kas var būt diezgan nekorekti attiecībā pret šiem pacientiem. Ja mēs viņus neārstēsim tagad, tad pēc kāda laika šie te pacienti nonāks neatliekamās medicīniskās palīdzības rokās jau akūtā situācijā, un viņiem nepieciešama daudz nopietnāka un dārgāka ārstēšana.”

Jau vēstīts, ka, strauji pieaugot saslimstībai ar Covid-19 un pacientu skaitam, no 18. oktobra pārtraukta plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana vairumā slimnīcu.