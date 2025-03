foto – Leta

Ik pa laikam saņemam jautājumus par nodokļu maksāšanu pašnodarbinātajiem. Neskaidrību ir daudz, īpaši to cilvēku vidū, kuri vēl tikai plāno kļūt par pašnodarbinātajiem. Vērtīgu skaidrojumu sagatavojis LVportals.lv. Ieskatāmies būtiskākajā!

Saimnieciskās darbības veicējam ir jākārto grāmatvedība, lai noteiktu ar nodokļiem apliekamo ienākumu. To var darīt patstāvīgi, proti, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pašnodarbinātajiem ir pieejami gan metodiskie materiāli, gan semināru ieraksti un papildu informatīvie materiāli.

Ja pašnodarbinātais nevēlas nodokļu lietas kārtot patstāvīgi, ir pieejami pakalpojumu sniedzēji grāmatvedības un nodokļu jautājumos, kurus varat atrast internetā.

LV portāla e-konsultācijā varam sniegt vispārējo informāciju par nodokļu režīmiem un nodokļu maksātāja pienākumiem, kas noteikti tiesību aktos.

Reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējam/pašnodarbinātajam, jāizvēlas kāds no nodokļu režīmiem:

vispārējais (jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) – reizi par gadu, jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) – reizi par ceturksni);

mikrouzņēmumu nodoklis (MUN) – jāmaksā reizi par ceturksni.

Vispārējā nodokļu režīmā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamais ienākums ir starpība starp saimnieciskās darbības ieņēmumiem un izdevumiem saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Šajā nodokļu režīmā pašnodarbinātais maksā IIN reizi gadā. To aprēķina, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Deklarācijā tiek iekļauti visi personas gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi, jo IIN aprēķina no kopējiem gada ar nodokli apliekamajiem ienākumiem. Kopējos ienākumos ieskaita gan saimnieciskās darbības ienākumus, gan citur, piemēram, algotā darbā, gūtos ienākumus. Apliekamā ienākuma noteikšanai (samazināšanai) ņem vērā neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus.

IIN atvieglojuma piemērošanai bērns jāieraksta elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā, sadaļā “Apgādības”.

IIN likme ir progresīva – tā mainās, ņemot vērā ienākumu lielumu:

ienākumiem līdz 20 004 eiro – 20%;

ienākumiem no 20 004 līdz 78 100 eiro – 23%;

ienākumiem, kas pārsniedz 78 100 eiro, – 31%.

Saimnieciskās darbības veicējiem obligātā gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu jāiesniedz no 1. marta līdz 1. jūnijam, bet, ja gada ienākumi pārsniedz 78 100 eiro, tad no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Vispārējā nodokļu režīmā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jāveic reizi ceturksnī par mēnešiem, kuros ir ienākumi:

ja pašnodarbinātā ienākumi nesasniedz minimālo darba algu (2024. gadā tā ir 700 eiro mēnesī), tad VSAOI jāveic no faktiskajiem ienākumiem – 10% pensiju apdrošināšanai;

ja pašnodarbinātā ienākumi sasniedz vai pārsniedz minimālo darba algu, tad vismaz no 700 eiro jāveic VSAOI 31,07% apmērā un no starpības starp faktiskajiem ienākumiem un 700 eiro (vai citas summas, kas lielāka par 700 eiro) jāveic VSAOI 10% pensiju apdrošināšanai. Maksājot pilno likmi (31,07%) sociālā apdrošināšana ir pensijai, invaliditātei, slimībai, maternitātei, vecāku un veselības apdrošināšanai.

Pašnodarbinātais, kura ienākumi ir lielāki par 700 eiro mēnesī, izvēlas, no kādas summas maksāt apdrošināšanas pilno likmi. Piemēram, ja ienākumi mēnesī ir 700 eiro, jāmaksā VSAOI 31,07% – 217,49 eiro. Savukārt no pārējiem 300 eiro var maksāt 10% likmi – 30 eiro. Kopā – 247,49 eiro. Taču iemaksu pilno likmi var veikt arī no 1000 eiro. Tad iemaksu summa ir 310,70 eiro, un tā nodrošina pilnu pašnodarbinātajiem paredzēto sociālās apdrošināšanas pakalpojumu “grozu”.

Visas deklarācijas jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), un tām ir pieejamas sagataves.

EDS aizpildot “Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu” un norādot tajā savus ienākumus, maksājamo VSAOI apmēru EDS aprēķinās automātiski.

Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 25% no apgrozījuma. Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN) ietver sociālo apdrošināšanu un iedzīvotāju ienākuma nodokli. MUN maksātāja sociālajai apdrošināšanai tiek novirzīti 80% no samaksātā nodokļa, bet 20% – iedzīvotāju ienākuma nodoklim. MUN deklarāciju iesniedz par ceturksni. MUN maksā no apgrozījuma (ieņēmumiem), izdevumi netiek atskaitīti. Nav neapliekamā minimuma, kā arī nepiemēro atvieglojumus. MUN maksātājs var izmantot saimnieciskās darbības kontu.

Arī MUN maksātājs kā pašnodarbinātais ir apdrošināts pensijai, invaliditātei, slimībai, maternitātei, vecāku un veselības apdrošināšanai.

Informācija par nodokļu režīmiem pieejama VID tīmekļvietnē. Tajā ir izklāstīts, kā tiek maksāti nodokļi katrā nodokļu režīmā.

VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID” nodokļu maksātājs var noskaidrot jautājumus individuālās situācijās.