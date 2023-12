Ilustratīvs attēls Foto. Joe Raedle/Getty Images/AFP

"Nopirku dronu, bet negribu nepatikšanas." Vai vajag īpašu atļauju vadīšanai?







Nule iegādājos dronu, jo vēlos uzņemt skaistas dabas ainavas no augšas. Kaimiņš saka, ka man nepieciešamas atļaujas, lai vadītu ierīci. Kā jārīkojas, lai nenokļūtu nepatikšanās? Jautā Jānis Jelgavā.

Dronu pilotēšanu un izmantošanu nosaka virkne normatīvo aktu. Turklāt daļa no tiem atrodama Latvijā izdotajos Ministru kabineta noteikumos, daļa Eiropas Savienības Regulā Par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām. Izsmeļoša informācija par to, kā jārīkojas katrā konkrētā situācijā, atrodama Civilās aviācijas aģentūras vietnē internetā. Vērts arī iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 429 Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi.

Kāda reģistrācija nepieciešama

Normatīvo aktu regulējums nosaka, ja drons neatbilst kādai sertificētajai kategorijai, nav nepieciešams to reģistrēt. Tomēr personai, kura to pilotē, jāreģistrējas kā UAS ekspluatantam – personai, kuras rīcībā ir viens vai vairāki bezpilota gaisa kuģi. Reģistrācijas maksa ir 5 eiro, un termiņš ir viens gads.

Ir divi gadījumi, kad reģistrēšanās nav nepieciešama: lidojumi tiek veikti ar dronu, kura masa ir mazāka par 250 gramiem, un ierīce nav aprīkota ar foto/video kameru.

Ja drons ir aprīkots ar foto/videokameru, reģistrācija ir obligāta neatkarīgi no drona masas.

Otrs gadījums – lidojumi tiek veikti ar rotaļlietu, kas atbilst Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu un tā paredzēta lietošanai bērniem, jaunākiem par 14 gadiem. Šai informācijai jābūt skaidri norādītai uz ierīces iesaiņojuma. Ja šādas norādes nav vai ražotājs norādījis lielāku vecumu, bezpilota gaisa kuģis nav uzskatāms par rotaļlietu. Tāpat rotaļlietas statuss tiek zaudēts, ja ierīcei veiktas izmaiņas, ko ražotājs nav paredzējis, piemēram, tiek uzstādīta videokamera vai nomainīti ierīces raidītāji.

Pēc reģistrācijas dronu marķē ar saņemto numuru. Personai, kas pilotē dronu, jābūt vismaz 16 gadu vecai.

Jāiepazīstas un jāievēro bezpilota gaisa kuģa ražotāja sniegtie norādījumi. Ja ierīces masa ir 250 g un vairāk, papildus jāapgūst attālinātā apmācība un jānokārto atbilstīgās pārbaudes. Nepieciešamā tālvadības pilota kvalifikācija atkarīga no apakškategorijas, kurā tiek veikti lidojumi.

Vai uz dronu jāraugās nepārtraukti

Lidojuma laikā drons jāsaglabā tiešās redzamības zonā, lai, vērojot ierīci un tās apkaimi, izvairītos no citiem lidaparātiem, šķēršļiem, ēkām, transportlīdzekļiem, dzīvniekiem un cilvēkiem. Ņemot vērā drona izmērus, drošais lidojuma attālums no tālvadības pilota ir neliels. Skatienu no drona var novērst, lai tālvadības ierīces displejā pārliecinoties par drona atrašanās vietu, orientāciju telpā, lidojuma augstumu, akumulatoru uzlādes līmeni un citiem telemetrijas datiem.

Skatiena novēršana nav pieļaujama, lai koncentrētos uz videofilmēšanu, nevis droša lidojuma nodrošināšanu. No drona vērošanas var atrauties, ja ir piesaistīts drona novērotājs, kurš, atrodoties blakus tālvadības pilotam, bez palīglīdzekļiem vizuāli novēro dronu un palīdz tālvadības pilotam droši veikt lidojumu. Uz dronu var nepārtraukti neskatīties, ja drons lido automātiski, pastāvīgi sekojot tālvadības pilotam iepriekš noteiktā rādiusā, kas nav lielāks par 50 metriem.

Maksimālais atļautais lidojuma augstums ir 120 metru. Jārēķinās, ka atsevišķās vietās var būt noteikti mazāki atļautā lidojuma augstuma ierobežojumi.

Par lidojuma augstumu konkrētajā vietā pirms katra lidojuma jāpārliecinās kartē: https://www.airspace.lv/drones/lv. Ierīci vadot ar viedtālruni vai speciālu pulti, šo informāciju visbiežāk var redzēt arī ierīces displejā.

Pilotējot dronu, kura masa ir mazāka par 250 g, tā pilots izvērtē riskus un pats nosaka drošu attālumu līdz trešajām personām. Lidot virs personām, kas nav iesaistītas lidojuma izpildē, ir atļauts, tomēr strikti aizliegts veikt lidojumus virs cilvēku pulcēšanās vietām.

Tāpat neatkarīgi no drona masas pēc iespējas jāizvairās lidot virs cilvēkiem, transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē, kā arī dzīvniekiem.

Lidojumiem jāizvēlas pēc iespējas īsākā un drošākā lidojuma trajektorija, kā arī jāsaīsina laiks, kurā drons pārlido pāri trešajām personām piederošam īpašumam, ielām un autoceļiem.

Atsevišķās vietās var būt noteikti papildu ierobežojumi dronu lidojumiem, kas saistīti ar drošību, privātumu vai vidi. Jāievēro arī citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz privātumu, fizisko personu datu vai komercnoslēpumu aizsardzību, kritisko infrastruktūras objektu fotografēšanu un filmēšanu.

















































































































































































