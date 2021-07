Princis Viljams un princis Harijs atklāj princeses Diānas pieminekli

Noslēdza daudzmiljonu darījumus, pēc tam atteicās no pienākumiem karaliskajā ģimenē: princis Harijs un Megana plānoja savu "neatkarību" jau pirms kāzām?







Kļuvis zināms, ka Megana Mārkla un princis Harijs sāka plānot savu neatkarīgo dzīvi un runāt par daudzmiljonu darījumiem jau krietni pirms tam, kad paziņoja par savu aiziešanu no karaliskās ģimenes. Turklāt pils darbiniekus, kas par šo bija informēti, atlaida no darba vai “piedraudēja” ar to, ka tā notiks, vēstīts izdevumā “Mail Online”.

Tagad ir zināms, ka Saseksas hercogiem ir noslēgti darījumi ar “NetFlix” un “Spotify” un kopējā summa par šo sadarbību, ko saņems princis Harijs un Megana, ir 130 miljoni sterliņu mārciņu (aptuveni 152 miljoni eiro).

Pils darbinieks, kas saprotamu iemeslu dēļ vēlējies saglabāt savu anonimitāti, izdevumam "Mail Online" atklājis, ka sarunas par šiem darījumiem Saseksas hercogi uzsāka jau 2018.gadā – vēl dzīvodami Kensingtonas pils telpās.





























































































Saseksas hercogiene, prinča Harija sieva Megana Mārkla

Tomēr tikai 2020.gada janvārī pāris paziņoja par savu lēmumu pamest britu karalisko ģimeni.

Tomēr pilī bija vairāki darbinieki, kas bija informēti par šīm Saseksas hercogu darījuma sarunām. “Daži pils darbinieki bija informēti par to, ka princis Harijs un Megana Mārkla, pildot karaliskos pienākumus, veic komercsarunas ar lieliem uzņēmumiem, taču Saseksas hercogi, īpaši Megana, pret šiem cilvēkiem izturējās slikti. Tagad ir absolūti skaidrs, kāpēc dažus no šiem cilvēkiem atlaida no darba, kuri pirms tam pilī vairākus gadus sekmīgi bija pildījuši savus pienākumus,” – teicis pils darbinieks.

Pagājušajā nedēļā princis Harijs paziņoja, ka gatavojas izdot savus memuārus par dzīvi britu karaliskajā ģimenē.































Britu karaliskā ģimene apmeklē dievkalpojumu Vestminsteras abatijā

Karaļģimenes darbinieks: “Harija un Meganas bijušie darbinieki ir pārliecināti, ka šī grāmata tiek rakstīta, lai nokārtotu “rēķinus”… Tāpat šie cilvēki nav pārliecināti, ka grāmatā atspoguļotie notikumi tiks pasniegti tādi, kā tie patiešām notika… Viņi ir nobažījušies, ka tiks parādīti nepatiesā gaismā, gluži tāpat, kā tas tika izdarīts Opras Vinfrijas šovā – daudz no tā, kas bija pateikts, nebija īsts”.

Zināms, ka britu karaliskā ģimene uzsāka oficiālu izmeklēšanu 2018.gadā pēc tam, kad Megana Mārkla no darba atlaida divus pils darbiniekus. Šajā "skandālā" toreiz bija iesaistīts arī princis Viljams, kurš tolaik nostājās pils personāla pusē un pēc notikušā palūdza no pils apartamentiem izvākties kā Meganai, tā savam brālim.













































































Princis Viljams un princis Harijs atklāj princeses Diānas pieminekli

Tāpat 2018.gadā Džeisons Knaufs, kurš vairākus gadus bija strādājis pie Kembridžas hercogiem īsi pēc tam, kad sāka pildīt pienākumus pie Saseksas hercogiem, iesniedza atlūgumu.

