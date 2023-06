NYT: Daļa Ukrainai piegādātās Rietumu militārās tehnikas ir tik sliktā stāvoklī, ka der tikai rezerves daļām

Ukraiņu karavīri pozīcijās Harkivas reģionā. Foto. AP Photo/Evgeniy Maloletka,

Ukraina ir jau samaksājusi simtiem miljonu dolāru par ieročiem, kas nav piegādāti, savukārt daži no tās sabiedroto ziedotajiem ieročiem, par kuriem ir bijusi liela rezonanse medijos, ir bijuši tik nolietoti, ka tos varēja izlietot tikai rezerves demontāžai, tā raksta izdevums The New York Times.

Ukrainas valdības dokumenti liecina, ka pagājušā gada beigās valsts bija samaksājusi ieroču piegādātājiem vairāk nekā 800 miljonus dolāru par līgumiem, no kuriem daļa nav izpildīti.

Divas Ukrainas ieroču iegādē iesaistītās personas izdevumam sacījušas, ka daži no pazudušajiem ieročiem galu galā tikuši piegādāti, bet citos gadījumos starpnieki naudu arī atmaksājuši. Taču līdz šī gada pavasara sākumam simtiem miljonu dolāru bija samaksāti, tostarp valsts uzņēmumiem, par ieročiem, kas tā arī netika saņemti, sacīja viens no šiem cilvēkiem.

“Mums bija gadījumi, kad mēs samaksājām naudu, bet nesaņēmām,” nesen intervijā sacīja Volodimirs Havrilovs, aizsardzības ministra vietnieks, kurš strādā ar ieroču iepirkumu. Viņš sacīja, ka valdība šogad ir sākusi analizēt savus iepriekšējos iepirkumus un izslēdza problemātiskos uzņēmējus.

Kopš Krievijas iebrukuma pagājušajā gadā Rietumu sabiedrotie ir nosūtījuši Ukrainai ieročus desmitiem miljardu dolāru vērtībā. Pagājušajā nedēļā ASV vien bija piešķīrušas militāro palīdzību aptuveni 40 miljardu dolāru vērtībā (vairāk gan finanšu un humānās palīdzības jomā), un arī Eiropas sabiedrotie ir devuši desmitiem miljardu. Arī Ukraina pati privātajā ieroču tirgū ir iztērējusi miljardiem dolāru.

Daudzos Rietumu sabiedroto sūtījumos ir izmantoti moderni ieroči, piemēram, ASV pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas ir izrādījušās ļoti efektīvas pret Krievijas bezpilota lidaparātiem un raķetēm. Bet citos gadījumos sabiedrotie ir nodrošinājuši krājumus ar aprīkojumu, kam labākajā gadījumā bija nepieciešams pamatīgs remonts.

Ukrainas valdības dokumenti liecina, ka tās Aizsardzības ministrija samaksājusi 19,8 miljonus dolāru amerikāņu ieroču tirgotājam Tampa, Floridas štatā bāzētā Ultra Defense Corp., lai tiktu atsūtītas 33 haubices. Janvārī 13 no šīm haubicēm tika nosūtītas uz Ukrainu, bet tās nebija “piemērotas kaujas misijām”, liecina viens no dokumentiem. Ultra Defense izpilddirektors Metjū Herings apsūdzību stingri noliedza. “Katra no tām darbojās, kad mēs tās piegādājām,” sakot, ka ukraiņi paši nav pienācīgi apkopuši haubices pēc to saņemšanas. Pentagona ģenerālinspektors tagad izmeklē šo lietu.

Aptuveni 30% Ukrainas arsenāla pastāvīti tiek remontēti — aizsardzības eksperti norāda, ka tas ir augsts rādītājs, jo militārpersonām ir vajadzīgi visi ieroči, kas ir pieejami, lai attīstītu pastāvīgu pretuzbrukumu.

Ukrainas amatpersonas pārsvarā atturējušās sūdzēties par salauztu tehniku, lai neapvainotu savus labvēļus. “Mums jāpatur prātā, ka tā bija dāvana,” sacīja Havrilovs.

Taču Kijiva ir nogurusi, atzina kāda augsta ranga Ukrainas amatpersona, saņemot regulārus ziņojumus, ka tai it kā ir pietiekami daudz Rietumu ieroču, bet daļa no tiem ir sliktā vai nelietojamā stāvoklī.

