FOTO: Facebook/ekrānuzņēmums/Aleksandrs Sokolovs

“O, jā! Tas reāli strādā!” Fotogrāfs Sokolovs savā jubilejā dalās ar īsu pamācību dzīves skolā Ieteikt







Skandalozais erotisko bilžu fotogrāfs Aleksandrs Sokolovs šodien, 11. septembrī, atzīmē savu dzimšanas dienu. Šajā īpašajā dienā viņš vēlējies padalīties ar citiem atziņās, ko guvis dzīves laikā. “Katru reizi šajā datumā esmu rakstījis par to, kāds man bija iepriekšējais gads. Un parasti tur viss bija slikti. Tāpēc šoreiz es padalīšos ar saviem apliecinājumiem, kuri apstiprinājās. Ar apliecinājumiem, zem kuriem varu parakstīties un teikt – “O jā! Tas darbojas. Tas reāli strādā!”” viņš norāda sociālajos tīklos.

Reklāma Reklāma

Apokopojam Aleksandra gūtās atziņas par dzīvi!

1) Jo vairāk labu lietu darīsi citam cilvēkam, jo mazāk tas cilvēks to vērtēs. Pie kaut kādām labām lietām cilvēks ātri pierod un sāks to uztvert kā normu.

2) Labas lietas no citiem cilvēkiem nav norma. Vienmēr ir jābūt no sirds pateicīgam. Labāk lieki 10 reizes teikt “paldies”, nekā vienreiz nepateikt.

3) Uz mīlestību nedarbojas fizikas likumi. Nevar ieguldīt mīlestībā daudz, daudz laika un enerģijas un domāt, ka tagad tā mīlestība ir liela un stipra kā betons. Tā nav. Viss var pazust viena momentā, un racionālā izskaidrojuma tam nebūs.

4) Attiecībās un privātā dzīve ir tas, kas ir patiesi intīms un privāts. Par to nedrīkst stāstīt publiski un labāk vispār nekam nestāstīt – sekas varētu būt tikai un vienīgi negatīvās. Attiecības – tās ir tikai starp diviem cilvēkiem, un jo mazāk kāds cits par to zina, jo labāk.

5) Šajā pasaulē galvenais cilvēks esi tu pats. Sākumā ir jāparūpējas par sevi, un tikai tad par citiem. Veselīgs egoisms – tas ir ļoti labi.

6) Jebkurš vārds, kurš ir pateikts žurnālistiem var un būs izmantots pret tevi. Žurnālisti ir suga, no kuras jāturas pa gabalu.

7) Svarīgākie un vērtīgākie cilvēki ir tie, kuri neatstāj tevi grūtajā brīdī. Kad tu esi savā zemākā punktā, bet viņi nenovēršas prom un piedāvā palīdzību – tie ir īstie draugi. Tādi cilvēki ir retums un viņi ir zelta vērti.

8) Mākslīgs intelekts ļoti ietekmēs katru fotogrāfu. Negatīvi ietekmēs. Jau šobrīd jebkurā datorapstrāde pilnīgi devalvē fotogrāfiju. Katrs bērns var “uztaisīt” bildi. (..) Pēc kāda laika digitālo fotogrāfiju vairs pat nevarēs saukt par mākslu. Ja gribēsi būt mākslinieks, tad tikai ķīmiskais process un attēls vienīgā eksemplārā.

Reklāma Reklāma

9) Ar katru saldu kumosiņu, ko apēdi, tu pats dari sev pāri. Cukurs ir lieta, no kuras jācenšas maksimāli distancēties. Pēc 40 to var ļoti izteikti just.

10) No visiem pasaules cilvēkiem visvairāk es mīlu savus vecākus un Bertu!