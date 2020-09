Oāze ziemas salā. Ierīkojam ziemas dārzu

Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Vasarā viss zaļo, dārzos zied krāšņas puķes. Tā visa pietrūkst ziemā, kad ir pelēks, visapkārt dubļi, ja ziema aukstāka – arī sniegs un ledus, kas vairākumam cilvēku rada drūmas un visai nepatīkamas izjūtas. Taču, ierīkojot ziemas dārzu, var radīt oāzi, kur pat ziemas salā būs zaļi augi un noskaņa, kas spēj kliedēt teju jebkuras drūmas domas.

Ziemas dārzu visbiežāk ierīko tā, lai tajā būtu iespējams ieiet tieši no dzīvojamās ēkas. Atšķirībā no oranžērijas, kurā visas pūles tiek veltītas augu labklājības nodrošināšanai, ziemas dārzs vairāk paredzēts cilvēku atpūtai, un augi ir tikai viens no tā elementiem. Tāpēc īpaši jāpadomā par dizainu un telpas funkcionalitāti, tikai pēc tam par augu izvietojumu.

Veranda vai pilnvērtīga dzīvojamā istaba

Ieeja verandas tipa ziemas dārzā var būt ne tikai no telpām, bet arī ārpuses. Tas var kalpot kā priekšnams, caur kuru nokļūst ēkā, kā telpa viesu uzņemšanai, terase atpūtai. Tomēr šādam risinājumam ir ne tikai priekšrocības – vienkārša ierīkošana, komunikācijas var pievienot no mājas, ērta apkopšanai, bet arī trūkumi: nepietiekama ventilācija, temperatūras svārstības, atverot durvis un nakts stundās. Ne katrs augs spēj tādas izturēt.

Vēl viens risinājums – par ziemas dārzu pārvērst pilnvērtīgu dzīvojamo istabu. Šādā atpūtas zonā komfortabli jutīsies gan cilvēki, gan augi. Vienīgais nosacījums – šai telpai nepieciešamas lielas logu ailas, lai augi saņemtu pēc iespējas vairāk dienasgaismas.

Ja dārza platība un rocība atļauj, protams, var ierīkot oranžērijas tipa ziemas dārzu atsevišķi no ēkas.

Dienvidi vai austrumi?

Plānojot ziemas dārzu pie ēkas, jāsāk ar atbildi uz vienkāršu jautājumu – kurā debespusē dārzu ierīkot: ziemeļos, dienvidos, austrumos vai rietumos? Katrai no debespusēm ir savas priekšrocības un savi trūkumi.

Ziemeļu puse nebūs tā veiksmīgākā izvēle, jo dienā uzkrātais siltums ātri tiks zaudēts. Ja nav iespējas izvēlēties citu mājas pusi, jādomā par ļoti jaudīgu apkures sistēmu. Dienvidu puse ir laba aukstajos gada mēnešos, kad diena ir īsa un saules gaismas maz. Bet vasarā augi var ciest no pārlieka karstuma un tveices. Būs jādomā par noēnošanu un jaudīgu vēdināšanas sistēmu. Tāpat augi būs biežāk jāaplaista. Austrumu puse – viena no labākajām izvēlēm. Rīta pusē augiem būs daudz gaismas un siltuma, savukārt pārējā laikā augi varēs atpūsties no saules. Šādā situācijā tiem ir mazāk iespēju pārkarst. Rietumi – arī laba izvēle. Dienā uzkrātais siltums saglabāsies visu nakti. Tas, protams, labāk ir ziemā. Savukārt vasarā būs vajadzīga papildu ventilācija un laistīšana.

Forma un materiāls

Plānojot ziemas dārzu, svarīgs ir ne tikai izvietojums un piebūves forma – taisnstūra ar vienslīpes jumtu, konstrukcija mājas iekšējā vai ārējā stūrī, bet arī materiāls, no kā konstrukcija izgatavota.

Viens no populārākajiem materiāliem, protams, ir stikls – estētisks un konstrukcijās izturīgs materiāls, kas lieliski vada gaismu un ātri atdod siltumu. Tomēr tas vienlaikus ir arī trausls un pietiekami dārgs, ar kuru nemaz nav tik vienkārši strādāt.

Lētāka alternatīva ir polikarbonāts. Ar to daudz vieglāk strādāt, turklāt iespējams veidot izliektas formas. Tas ir noturīgs pret mitrumu, pelējumu, turklāt ir viegls. Tomēr polikarbonātam ir arī trūkumi – tas salīdzinoši slikti saglabā siltumu, un būs vajadzīga efektīva apkures sistēma. Salīdzinot ar stiklu, tas sliktāk vada gaismu – stiklam šis rādītājs ir 98%, polikarbonātam – 88 procenti.

Neraugoties uz augsto cenu un ievērojamo svaru, viens no populārākajiem risinājumiem ir stikla paketes. Iemesls – lieliska gaismas vadītspēja un nelielie siltuma zudumi. Izvēloties kvalitatīvas stikla paketes, var atvieglot montāžu un būtiski ietaupīt uz apkures rēķina jau tuvākajā ziemā.

Apkure

Viens no aktuālākajiem jautājumiem – cik liela apkures jauda jārezervē, lai ziemā spētu uzturēt nepieciešamo temperatūru. Jāņem vērā, ka āra temperatūra var pazemināties pat līdz –30 grādiem. Šāda, piemēram, ir iespējamākā zemākā gaisa temperatūra Rīgā februārī. Ja siltumnīcas tipa telpa būtu 5 x 15 x 2,7 m liela, būvēta, izmantojot 10 mm biezu polikarbonātu, siltumnīcas enerģijas patēriņš pie -30 °C ārā un 18 °C iekšpusē būs 40 kW. Uzstādāmā apkures katla jauda ar drošības koeficientu 1,2 ir 44 kW. Ņemot vērā, ka tik liela jauda vajadzīga salīdzinoši neilgu laiku, vislabāk uzstādīt divus katlus ar 22 kW jaudu.

Apkures sistēmā par sildķermeņiem var izmantot gludu tērauda cauruļu reģistrus. Cauruļu diametrs – 80 mm. To orientējošais garums, ja apkures sistēmā cirkulējošā siltumnesēja temperatūra turpgaitā ir 95 °C, bet atgaitā 70 °C, pie minētajām gaisa temperatūrām būs 85 metri.

Protams, ziemas dārza apkurei iespējams izmantot mājā esošās apkures jaudas, ja vien tās ir pietiekamas. Var ierīkot ne tikai tērauda apkures cauruļu reģistrus, bet arī siltās grīdas vai radiatorus.

Pamati, grīda un sienas

Kā jebkurai būvei, arī ziemas dārzam svarīgi izveidot kvalitatīvus pamatus. Visbiežāk tie ir lentveida pamati, par kuru ierīkošanu Praktiskais Latvietis ne reizi vien jau rakstījis. Savukārt grīdai nepieciešams betonēts pamats ar siltinājumu. Viens no iespējamiem risinājumiem – siltā grīda ar apkuri. Uz grīdas parasti klāj keramikas vai akmensmasas flīzes. Ja budžets atļauj, var izvēlēties dabīgā akmens flīzes.

Savukārt būves karkasam tikai jārada šķietamais vieglums, pat trauslums. Realitātē nepieciešama ļoti izturīga konstrukcija, kas spēs pretoties karstai saulei vasarā, aukstumam ziemā, lietum, vējam un ievērojamam sniega svaram.

Karkasu var izgatavot no alumīnija profila elementiem. Tas ir viegls un izturīgs materiāls, kas nerūsē. Alumīnija profila lielākais trūkums – augstā siltumvadītspēja, tāpēc būs nepieciešama siltumizolācija. Šāda veida karkasu izgatavošanai koku izvēlas retāk, jo koksne var trupēt, tā maina formu un izmērus lielu temperatūras svārstību dēļ, tā arī ilgstoši nespēj pretoties mitrumam. Tērauda konstrukcijas nenoliedzami ir vienas no izturīgākajām, taču tām ir ne tikai augsta cena, bet arī liels svars, turklāt tērauds ar laiku rūsē. Karkasa konstrukciju izveidošanai salīdzinoši bieži izmanto arī ķieģeļus. Tie, protams, ir mehāniski izturīgi un nebaidās mitruma. Tomēr tie ir smagi, un arī to cena ir visai augsta.

Svarīgi atcerēties!

Ņemot vērā darbu apjomu un specifiku, kas nepieciešams, ierīkojot ziemas dārzu, plānošanu vislabāk uzticēt pieredzējušam speciālistam, kurš izvērtēs katra darba nepieciešamību, apjomu un arī aptuvenās izmaksas. Jāsaprot, kurus darbus varēsiet paveikt pats, bet kuriem labāk pieaicināt pieredzējušus meistarus ar atbilstīgiem sertifikātiem.

Tā kā mainīsies būves apjoms, būs vajadzīga būvatļauja. Šādā gadījumā jādodas uz būvvaldi ar iesniegumu. Nepieciešams arī būvprojekts. Būvvalde izsniegs būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem. Atbilstīgi tiem jāizstrādā būvprojekts, kas tāpat jāsaskaņo būvvaldē. Pēc saskaņošanas būvatļaujā izdara atzīmi par būvdarbu sākšanu.