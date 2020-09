Publicitātes foto

Kad organizēt pārgājienu brīvā dabā, ja ne vasaras izskaņā? Septembris ir lielisks laiks, lai īstenotu tuvākas un tālākas pastaigas un pagūtu izbaudīt aizejošās vasaras sezonas burvību, iepazīstot Latvijas dabas rudenīgo vilinājumu, pirms tā dodas garajā ziemas miegā. Tieši tādēļ Barbora.lv garšas eksperts un šefpavārs Dzintars Kristovskis ir apkopojis 5 svaigu un sātīgu salātu receptes katrai gaumei, ko iesaka izmēģināt šoruden, nodrošinoties ar pārgājienam nepieciešamajām enerģijas rezervēm un atklājot vēl nebijušas garšu kombinācijas.

Pirms ķerties klāt receptēm, Dzintars Kristovskis sniedz dažus ieteikumus, kas padarīs došanos ceļā vēl praktiskāku un pārdomātāku:

• Izvēlies labi noslēdzamus un pēc iespējas vieglākus traukus, it sevišķi, ja produkti tiks pārnēsāti mugursomā un ja veicams garāks ceļa posms;

• Ja salātiem paredzēta mērce, to labāk iepakot atsevišķi – salāti labāk garšo, ja tie nav izmirkuši.

Kuskusa salāti grieķu stilā (5 porcijas)

Lai gan pārgājiens, visticamāk, norisēs Latvija robežās, nekas neliedz baudīt vakariņas īstā grieķu stilā! Runā, ka, baudot šo maltīti ar aizvērtām acīm, var sajusties kā īstā grieķu tavernā! Viegli un ātri pagatavojami, taču sātīgi salāti baudīšanai brīvā dabā kādā saulainā rudens pēcpusdienā.

Sastāvdaļas:

• 200 ml kuskusa

• 3 g kaltētas raudenes

• 50 ml citrona sulas

• 100 ml olīveļļas

• Sāls un pipari pēc garšas

• 5 g svaigas piparmētras

• 20 g pētersīļu

• 10 g svaiga koriandra

• 200 g dažādu olīvu

• 200 g fetas siera

• 500 g kaltētu tomātu eļļā

Pagatavošana:

Salātu pagatavošanu sāk ar garnīru – uzvāra ūdeni un pārlej to bļodā iebērtam kuskusam tā, lai tas pilnībā nosedzas ar šķidrumu, pievieno citronu sulu un olīveļļu un pārsedz ar dvieli vai kādu citu trauku un ļauj tam uzbriest. Pa to laiku izņem kaltētos tomātus no burkas, liek sietā un notecina visu eļļu. Pusi no tomātiem sagriež lielākos gabalos un noliek malā, savukārt otru pusi – sablenderē ar visu notecināto eļļu, tā lai veidojas viendabīga masa. Gatavajā masā iemaisa kaltēto raudeni.

Kad kuskuss uzbriedis, to sairdina ar dakšu un iemaisa tajā 4 – 5 ēdamkarotes sablenderētās tomātu masas (pārpalikušo masas daļu var izmantot citreiz un pievienot arī citām maltītēm) un pievieno tai smalcinātus garšaugus – piparmētru, koriandru un pētersīļus. Noslēgumā masai pievieno iepriekš sagrieztos tomātus, olīvas un drupinātu fetas sieru. Viegli samaisa, pagaršo un pēc vajadzības pievieno sāli un piparus.

Jauno kartupeļu salāti ar kaperiem un sinepju mērci (5 porcijas)

Vien piecu sastāvdaļu salāti, kas pagatavojami salīdzinoši ātri un viegli, var kļūt par īstu delikatesi jūsu pārgājiena somā. To izsmalcinātība slēpjas tieši mērcē, kas pat visierastākajiem produktiem sniegs restorāna cienīgu garšu, ko atkārtot arī dienās, kad pārgājiena vietā pusdienas tiek baudītas mājas apstākļos.

Sastāvdaļas:

• 1 kg nelielu jauno kartupeļu

• 100 g kaperu

• 100 g sarkano sīpolu

• 30 g pētersīļu

• 200 g pākšu pupiņu

Mērcei:

• 60 g medus

• 60 g Dižonas sinepju

• 50 ml olīveļļas

• 3 g sāls

• 20 g anšovu

• 30 ml baltvīna, sidra vai ābolu etiķa

• Pipari pēc garšas

Pagatavošana:

Jaunos kartupeļus kārtīgi nomazgā un novāra. Gatavos kartupeļus atdzesē un sagriež uz pusēm vai ceturtdaļās. Pēc tam 2 minūtes noblanšē pupiņas verdošā ūdenī un uzreiz pēc tam strauji atdzesē aukstā ūdenī, nosusina un noliek malā. Nomizo sīpolus, sagriež tos plānās šķēlēs un pievieno kaperus un smalcinātus pētersīļus. Lai pagatavotu mērci, medu sajauc ar sinepēm, olīveļļu, sāli un smalcinātiem anšoviem, bet piparus beigās pievieno pēc garšas. Mērci var pagatavot, piemēram, vārot kartupeļus.

Būtisks ir arī pakošanas solis – katrs maltītes komponents liekams atsevišķā kārbā – kartupeļi vienā, pupiņas otrā, mērce trešajā un sīpoli ar kaperiem un pētersīļiem ceturtajā, savādāk minētie komponenti būs izmirkuši un nebūs tik baudāmi. Ja ir tāda iespēja, pirms maltītes baudīšanas apcep vai kā citādi uzsilda kartupeļus un tad sajauc pārējās sastāvdaļas ar tiem, piešķirot salātiem īpaši aromātisku pēcgaršu.

Apelsīnu salāti ar fenheli un variāciju (5 porcijas)

Ja pārgājiens plānojas saulainā dienā, tad šie salāti ir vispiemērotākie – tie ir ļoti viegli, tādēļ īpaši atbilstoši pusdienu maltītei siltākā laikā, kas neradīs smaguma sajūtu. Atspirdzinošais fenhelis un piparmētra ar augļiem un fetas sieru – savienojums, kas šoruden jāpagaršo katram.

Sastāvdaļas:

• 2 gab. svaiga fenheļa

• 20 gab. mandeļu skaidiņu

• 3 gab. apelsīnu

• 10 g piparmētras

• 50 g rukolas

• 50 ml olīveļļas

• 20 ml ābolu etiķa

• 40 g sarkano sīpolu

Variācijai:

• 150 g fetas siera

• 400 g arbūza

Pagatavošana:

Fenheli pārgriež uz pusēm, nogriež daļu cietās saknes un plāno daļu sasmalcina uz dārzeņu rīves. Lai to padarītu kraukšķīgāku, ieliek ledus aukstā ūdenī līdz brīdim, kamēr salāti jāņem līdzi. Mandeļu skaidiņas apgrauzdē. Sajauc nomazgātu rukolu un piparmētru, kurai noplūktas lapiņas. Apelsīniem nogriež mizu un izgriež vidu, sagriežot tos plānās šķēlēs. Arī sīpolus sagriež plānās šķēlēs. Lai pagatavotu mērci, samaisa etiķi ar olīveļļu. Variācijai – sadrupina fetas sieru un sagriež arbūzu mazākos gabalos.

Iepriekš sagatavotās sastāvdaļas ņem līdzi atsevišķos traukos, savukārt pirms maltītes salāti jākārto slāņos – trauka apakšā liek apelsīnu, fenheli, sīpolus un zaļumus, ko pārber ar mandeļu skaidiņām un pārlej ar mērci. Variācijai apelsīnu aizstāj ar arbūzu un visu papildina ar fetas sieru.

Makaronu salāti ar garnelēm un ne tikai (5 porcijas)

Salāti, kas derēs gan kā uzkoda pārgājiena starplaikos, gan arī kā pilnvērtīgas pusdienas tā noslēgumā. Tā būs lieliska izvēle gan jūras velšu, gan pikantu garšu cienītājiem, kuri vēlas atsvaidzināt jau ierastās ikdienas maltītes ar vēl nebijušām garšu kombinācijām.

Sastāvdaļas:

• 200 g makaronu

• 300 g garneļu un/vai jebkuras citas jūras veltes

• 50 g sarkano sīpolu

• 100 g kukurūzas

• 250 g krāsainu ķiršu tomātu

• 70 g majonēzes

• Melnie pipari pēc garšas

• 1 laima sula un miza

• 20 g koriandra

• 20 g zaļā čili

Pagatavošana:

Novāra makaronus līdz tai gatavības pakāpei, kas pašam vairāk tīkama. Kamēr makaroni vārās, apcep garneles un citus jūras produktus, ja tādus izmanto. Notecina kukurūzu, sagriež tomātus uz pusēm un sasmalcina koriandru un čili. Pagatavo mērci – majonēzei pievieno laima mizu un sulu, kā arī melnos piparus.

Brokoļu salāti ar bekonu (5 porcijām)

Veselīgi un gardi salāti, kurus spēs pagatavot ikviens, neatkarīgi no savām kulinārijas prasmēm. Brokoļu salāti ar bekonu ir pagatavojami vien 15 minūšu laikā un ir ideāla maltīte, ko baudīt brīvā dabā, palutinot sevi pārgājiena noslēgumā.

Sastāvdaļas:

• 2 brokoļu galviņas

• 10 bekona šķēles

• 150 g majonēzes

• 30 g saulespuķu sēklas

• 50 g rozīnes

• 70 g Čedaras siera

• 50 g sarkanā sīpola

Pagatavošana:

Sāk ar brokoli – nogriež tam rozetes, liek verdošā sālsūdenī un vāra 5 minūtes, tad strauji atdzesē ledus aukstā ūdenī un nosusina. Bekonu apcep pannā vai, ja grib pavisam kraukšķīgu rezultātu, krāsnī. Saulespuķu sēklas apgrauzdē. Interesantākām garšas niansēm rozīnes var izmērcēt rumā vai viskijā. Čedaras sieru sarīvē vai sagriež kubiciņos un plāni sagriež sīpolus. Visas sagatavotās sastāvdaļas samaisa ar majonēzi.