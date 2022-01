Ogres novadā Covid-19 dēļ karantīna noteikta 87 klasēm

Foto: TASS/Scanpix/LETA

Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs patlaban saslimšanas ar Covid-19 dēļ karantīna noteikta 87 klasēm, informēja Ogres novada pašvaldības pārstāvis Nikolajs Sapožņikovs.

Saslimšanas ar Covid-19 dēļ karantīna noteikta arī deviņām pirmsskolas grupām, kurās mācās piecus un sešus gadus veci bērni.

Kā aģentūrai LETA pastāstīja Ogres 1.vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja Irina Grigale, patlaban saslimšanas ar Covid-19 dēļ karantīnā ir 27 no 57 klasēm. Visvairāk saslimušo ir no 4. līdz 12.klasei, tādēļ izglītības iestāde pašvaldībā ir saskaņojusi attālinātas mācības 4.-12.klašu skolēniem no 18.janvāra līdz 31.janvārim.

“Pašlaik darba nespējas lapas ir arī 19 pedagogiem, kuri slimo gan ar Covid-19, gan citām saslimšanām vai arī rūpējas par saviem slimajiem bērniem. Skolotāju slimības dēļ mums jau ir apgrūtināta mācību procesa norise,” atzina direktore.

Kā vēstīts, pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits Ogres novadā ir 873 cilvēki, kas ir ceturtais augstākais saslimšanas rādītājs valstī. Pagājušajā sestdienā Ogres novadā reģistrēti 72 jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19.

