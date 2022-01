Foto: imago images/Scanpix/LETA

Sasniegts līdz šim augstākais pozitīvo Covid-19 testu īpatsvars







Svētdien Latvijā konstatēti 1560 jauni Covid-19 gadījumi un reģistrēti četri ar šo slimību sasirgušo nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā palielinājies no 1414,1 līdz 1464,1 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju.

No visiem svētdien reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 668 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 892 bija vakcinēti.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens – vecumā no 60 līdz 69 gadiem un divi – vecumā no 70 līdz 79 gadiem. Visi no mirušajiem bija vakcinēti.

Līdz šim kopumā Latvijā reģistrēti 4734 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikts 7171 Covid-19 izmeklējums, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 21,8%. Tas ir līdz šim lielākais pozitīvo testu īpatsvars kopš pandēmijas sākuma. Iepriekš pagājušā gada 24.oktobrī 20% veikto testu bija pozitīvi testi.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās 14 dienās ir 27 662 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākumā šī slimība Latvijā konstatēta jau vairāk nekā 300 000 reizes – inficēšanās ar Covid-19 līdz šim kopumā laboratoriski apstiprināta 305 354 cilvēkiem.