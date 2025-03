Kaspara un Olgas Kambalu fotosesija pirms kāzām

Šovā “Slavenības. Bez filtra” Olga un Kaspars Kambalas pārrunā tuvākos plānus, līdz Kaspars sievai paziņo, ka sarunājis doties uz Latvijas izlases basketbola spēli. Olga gan paliek mazliet ērcīga, jo ielūgumu doties vīram līdzi nav saņēmusi.

Kaspars gan precizē, sakot, ka arī sieva ir laipni gaidīta. Olga gan ir izbrīnīta, jo par to uzzina tikai sarunas laikā. Olga vēlētos, lai uzaicinājums izskanētu tā, lai arī viņa to saprastu. Sieva vēlētos no vīra saņemt rakstisku ielūgumu, kuru apliecina ar parakstu.

Kā izrādās, Olga ne reizi vien palikusi mājās, lai gan bijis sarunāts citādi, jo ne vienmēr noruna piepildoties. Viņa vīram teic: “Es tev neticu, jo parasti visas aicināšanas beidzas ar to, ka es palieku viena pati mājās.” Kaspars gan ne pārāk gribēja to uzklausīt.

“Es gribētu, lai Kaspars uzaicina mani uz pasākumu un to arī piepilda, nevis viņš pastāsta, un tas viss kaut kur pazūd,” sajūtās dalās Olga.

Vairākkārt svētki esot sabojāti, jo Kaspars nepildot savus solījumus. Arī Valentīndiena bijusi sabojāta. Restorāna apmeklējuma vietā viņa saņēmu vien kebabu.

