Vai ASV miljardieris Īlons Masks konsultēja Trampu narkotiku reibumā?







Viens no pasaules bagātākajiem cilvēkiem – miljardieris Īlons Masks -, konsultējot ASV prezidentu Donaldu Trampu, it kā esot lietojis narkotikas “lielā daudzumā”, tostarp ketamīnu, vēstīja ārvalstu medijs “The Guardian“.

Saskaņā ar ASV medija “New York Times” (NYT) datiem, DOGE (Valdības efektivitātes departamenta) vadītājs Masks reizēm ik dienu lietojis disociatīvos līdzekļus, kā arī ekstazī un psihodēliskās sēnes. Masks, būdams viens no ASV prezidenta Trampa tuvākajiem padomdevējiem, esot lietojis narkotikas lielos apmēros. NYT apgalvo, ka Masks lietojis ketamīnu tik bieži, ka tas viņam izraisīja problēmas ar urīnpūsli, turklāt viņam līdzi bijuši krājumi – aptuveni 20 tabletes dienā, kad viņš ceļojis.

Pasaulē bagātākais cilvēks savas politiskās karjeras laikā regulāri lietoja ketamīnu, ekstazī un psihodēliskās sēnes, tā laikrakstam NYT pastāstīja anonīmi avoti. Tiek ziņots, ka Maska narkotiku lietošana pastiprinājās tad, kad viņš ziedoja 275 miljonus ASV dolāru Trampa prezidenta kampaņai un vēlāk ieguva ievērojamu varu, vadot “Valdības efektivitātes departamentu” jeb DOGE.

Masks šonedēļ trešdienas vakarā paziņoja par savu aiziešanu no dienesta valdībā vairākus mēnešus pēc tam, kad viņš nodemonstrēja neadekvātu uzvedību, tostarp apvainoja ASV kabineta locekļus un politiskā mītiņā veltīja nacistiem līdzīgu žestu ar roku – sveicienu.

Narkotiku apkarošanas pārvalde (DEA) ekstazī klasificē kā I saraksta kontrolējamo vielu, kurai nav atzīta medicīniska pielietojuma, tāpēc tā ir pilnībā aizliegta federālajiem darbiniekiem, lai gan Masks ir klasificēts kā “īpašs valdības darbinieks”, uz kuru neattiecas tikpat stingri noteikumi, kādi uz parastiem darbiniekiem.

Lai gan ketamīnu var likumīgi izrakstīt kā III saraksta vielu, tā lietošana izklaides nolūkos vai sajaukšana ar citām narkotikām, iespējams, būtu pretrunā federālās darbavietas politikai, ziņo “The Guardian”.

Anonīmi avoti laikrakstam NYT norādījuši, ka DOGE līderim Maskam ir izveidojusies nopietna atkarība no ketamīna, jo dažkārt viņš šo spēcīgo anestēzijas līdzekli lietoja katru dienu, nevis “nelielā daudzumā”, kā miljardieris apgalvoja intervijās, “apmēram reizi divās nedēļās”. “Ja esat lietojis pārāk daudz ketamīna, jūs īsti nevarat paveikt darbu, un man ir daudz darba,” tā Masks iepriekš 2024. gada martā sacīja žurnālistam Donam Lemonam, tādējādi norādot, ka ikdienā lieto mazāk ketamīna.

Tomēr pagājušā gada pavasarī laikraksts NYT ziņoja, ka Masks saviem līdzstrādniekiem stāstījis, ka ketamīna lietošana ietekmējot viņa urīnpūsli, un saskaņā ar DEA datiem, tas ir hroniskas narkotisko vielu lietošanas sekas, jo tām piemīt psihodēliskas īpašības un tās var izraisīt atsvešināšanos no realitātes. Saskaņā ar ASV laikraksta NYT avotiem, kas redzējuši iepakojuma fotogrāfijas viņa parastajā medikamentu kastītē, līdzās citām vielām esot bijušas arī tabletes ar “Adderall” marķējumu.

Pagaidām nav skaidrs, vai miljardieris Masks bija narkotisko vielu reibumā, atrodoties ASV Baltajā namā, kur viņš piedalījās sensitīvās tikšanās reizēs ar ārvalstu līderiem un viņam bija vara pār federālo izdevumu samazināšanu.

Kad Baltā nama preses pārstāvis Harisons Fīldss (Harrison Fields) tika lūgts komentēt šo ziņojumu un to, vai Masks ir veicis narkotiku testus, viņš izvairījās atbildēt uz šo jautājumu, sakot, ka Masks “Amerikas nodokļu maksātāju labā ir paveicis vairāk nekā daudzi karjeras politiķi”.

“Tikai nedaudzi vadītāji Amerikā pamestu augstākā līmeņa vadības komfortu (“C-suite”), lai strādātu federālajā valdībā,” tā teikts Fīldsa paziņojumā. “Taču Īlons Masks to izdarīja, pievienojoties Trampa administrācijas centieniem samazināt izšķērdību, krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu. DOGE un tās galvenā misija tagad ir iestrādāta federālās valdības struktūrā un turpina veicināt efektivitāti un ietaupīt nodokļu maksātāju naudu.”

“SpaceX” ievēro stingru politiku attiecībā uz darbavietu bez narkotikām, pateicoties tās vadības līgumiem. Tomēr šie darbinieki laikrakstam NYT atklāja, ka Masks iepriekš saņēmis brīdinājumu par nejaušām narkotiku pārbaudēm, tādējādi mazinot šo veicamo pārbaužu efektivitāti.

Populārais podkāstu autors un sabiedriskais intelektuālis Sems Hariss (Sam Harris), kurš publiski izbeidza draudzību miljardieri Masku, savā informatīvajā biļetenā janvārī rakstīja: “Kaut kas nopietni nav kārtībā ar viņa morālo kompasu, ja ne ar realitātes uztveri.”