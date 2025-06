Foto: Dainis Bušmanis

Viss nācis gaismā! "Rīgas Satiksmes" šoferi strādā nelikumīgas virsstundas – Valsts darba inspekcija veic pārbaudi







Vairāki tūkstoši rīdzinieku, lai nokļūtu skolā, darbā, mājās, izmanto sabiedrisko transportu. To nodrošina pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība Rīgas Satiksme. Taču satraucošus faktus par darba organizēšanu atklājis trauksmes cēlējs, kas vērsies Valsts darba inspekcijā. Bijušais Rīgas satiksmes šoferis norāda uz nelikumīgām transporta vadītāju virsstundām. Kapitālsabiedrība pārkāpumus atzīst, un aizbildinās ar šoferu trūkumu, svētdienas vakarā vēsta TV3 raidījums “Nekā Personīga”.

Rīgas satiksme ir viena no 10 galvaspilsētai piederošajām kaptiālsabiedrībām. Ar vairāk nekā 184 miljonu eiro apgrozījumu 2023.gadā tas ir lielākais pašvaldības uzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 3500 darbinieku, no tiem ap 1300 šoferu, kas nodrošina pārvadājumus 79 sabiedriskā transporta maršrutos. Pērn Rīgas satiksme pārvadāja gandrīz 116 miljonus pasažieru.

Pagājušā gada nogalē Valsts darba inspekcija saņēma trauksmes cēlēja ziņojumu ar satraucošiem faktiem par šoferu darba organizāciju Rīgas Satiksmē. Bijušais darbinieks ziņojumā raksta, ka transportlīdzekļu vadītāji pārstrādā likumā noteikto virsstundu skaitu.

Šoferu darbu uzņēmumā organizē trīs maiņās – rīta, vakara un dalītā. Stundu skaits katrā maiņā atšķiras pēc tā kādā maršrutā vadītājs nozīmēts.

Rīta un vakara maiņas garums ir no 5 līdz 10 stundām, savukārt dalītā maiņa nozīmē, piemēram, dažas stundas strādāt no rīta, un pēc pāris stundu pārtraukuma atgriezties darbā vakarā.

Šoferiem noteikts summētais darba laiks, kas nozīmē, ka nostrādātās stundas un virsstundas skaita trīs mēnešu periodā, taču likums saka, ka aizliegts nodarbināt strādnieku ilgāk par 56 stundām nedēļā jeb atļauts strādāt 8 virstundas septiņu dienu periodā. Trauksmes cēlējs apkopojis informāciju, ka 2023.gada pēdējos trīs mēnešos uzņēmumā šī norma pārkāpta.

TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMS: “550+ darbiniekiem ir virsstundas, t.i. viņi vairs nestrādā NORMĀLU darba laiku, bet darbam tērē vai ziedo savu atpūtas laiku kā arī vienlaikus gan privāto, gan ģimenes dzīvi, un no šiem darbiniekiem, (pēc pašlaik man zināmajiem datiem), vairāk nekā 100 darbinieki ir pārstrādājuši ar DL 136.pantā noteikto pārskata periodā maksimāli atļauto darba laiku.”

DŽINETA INNUSA, Rīgas Satiksmes valdes priekšsēdētāja: “Jā, virsstundas mums ir, bet bez virsstundām mēs faktiski šo pakalpojumu, kas ir sabiedriskā transporta pakalpojums, nevarētu veikt vispār šobrīd tādā apjomā, kā mēs veicam. […]”

“Nekā Personīga” žurnālists: “Tad faktiski, no jūsu stāstītā es saprotu, ka ir gadījumi, kad tiek pārsniegtas šīs likumā noteiktās virsstundas?”

DŽINETA INNUSA: “Jā.”

Valsts darba inspekcijā ierosināta administratīvā lieta. Institūcijā skaidro, ka katra virsstundu pārstrāde ir jāvērtē individuāli, jo esot pieļaujami gadījumi, kad tas noticis neparedzamu apstākļu dēļ. Ja inspekcija secinās, ka virs-virsstundām ir objektīvs iemesls, sodu, visticamāk, nepiemēros, bet uzņēmumam sniegs rekomendācijas vai rīkojumu, lai pārkāpumus novērstu.

BAIBA ŠILBERGA, Rīgas Reģionālās valsts darba inspekcijas vadītāja: “Ja mēs konstatēsim, ka tas ir sistemātiski un ka tas būtiski ietekmē darbinieku tiesības uz savu atpūtas laiku, pārkāpj likumā noteiktos limitus, tad, protams, mēs lemsim par sankciju piemērošanu. […] Protams, izvērtējot to soda apmēru, ņem vērā, cik darbiniekus nodarbina, pret cik darbiniekiem tie pārkāpumi ir pieļauti un cik darbinieku tiesības vai intereses ir aizskartas.”

Ja inspekcija konstatēs, ka pārkāpumi ir sistemātiski, tad sods var būt no 70 līdz 1100 eiro. Rīgas Satiksme gadā apgroza 184 miljonus.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja saka, ka virsstundu pārsniegšanai ir pamatoti iemesli.

Pirmkārt, uzņēmumam trūkst šoferu. Šobrīd tur strādā 1313, bet ir brīvas 109 šoferu vakances. Ir arī neparedzēti apstākļi, piemēram, ja sabiedriskais transports iekļuvis avārijā, šoferim var nākties pat vairākas stundas gaidīt policiju un gaidīšanā pavadītais laiks arī tiek ieskaitīts darba stundās.

Tomēr lielākās problēmas esot slimības lapu dēļ. Vidēji mēnesī uz slimības lapas atrodas aptuveni 12% jeb 157 šoferi.

DŽINETA INNUSA, Rīgas Satiksmes valdes priekšsēdētāja: “Mēs nepārtraukti vēršamies Veselības inspekcijā par gadījumiem, kas mums šķiet ļoti īpatnēji, kur var paņemt slimības lapu, acīmredzami bez lielas piepūles, regulāri, jo mēs pazīstam savus darbiniekus […] Mēs man šķiet pagājušogad līdz 50 iesniegumiem uzrakstījām par slimības lapu pārbaudi. […] Nav tādas brīnumu nūjiņas, kā var nodrošināt jebkuru aizvietošanu jebkurā brīdī […] Te ir tāda dilemma par to, vai tomēr pārvadāt pasažieri jeb, vai teiksim tā, mēs varam iedomāties, ka autobusa vadītājs apstājas pieturā un saka, paldies, tālāk es nebraukšu man maiņa beidzas, es negribu nekādas pārstrādes un viss.”

BAIBA ŠILBERGA, Rīgas Reģionālās valsts darba inspekcijas vadītāja: “Pārkāpums vienmēr ir uzņēmuma atbildība. […] Šajos gadījumos, lai nodarbinātu virsstundu darbā, ir jāsaņem darbinieka piekrišana, ka viņš piekrīt strādāt virsstundas. Arī to mēs vērtēsim, vai tā darbinieka piekrišana netiek izmantota ļaunprātīgi, vai viņš ir piekritis darīt likumā atļauto minimumu, bet varbūt uz tās viņa piekrišanas pamata, viņu nodarbina ievērojami vairāk.”

Darba inspekcija norāda, ka viens no galvenajiem kritērijiem, kā izvērtēt pārkāpuma sistemātiskumu, ir plānotais grafiks – ja tajā jau sastādīšanas laikā ir ierēķināts pārāk liels virstundu skaits.

DŽINETA INNUSA, Rīgas Satiksmes valdes priekšsēdētāja: “Nē, mēs neplānojam nelikumīgas virsstundas. Mēs plānojam virsstundas, lai izpildītu pakalpojumu ar tiem resursiem, kas mums ir […] Tajā ikdienā tas nobraukums var nomainīties pilnīgi neparedzētu iemeslu dēļ. Un tad rodas šī problēma – ja viņam ir tuvu tām 56 stundām un viņam ir 8 stundas jāgaida policija […]”

NP: “Bet cik daudz konkrēti šādu gadījumu ir?”

DŽINETA INNUSA: “Nu, ja jūs prasāt līdz vienam nosaukt, es tā nevarēšu, bet rēķinu apmēram 10-15% no kopējā vadītāju skaita.”

NP: “Tad 10-15% ar cilvēkiem, kas ir pārstrādājuši atļautās virsstundas?”

DŽINETA INNUSA: “Jā.”

Tas nozīmē, ka nelikumīgas virsstundas strādājuši līdz pat 200 šoferi. Garas darba stundas un relatīvi īsi atpūtas periodi veicina šoferu nogurumu. Tas, savukārt, samazina koncentrēšanās spējas un ir riska faktors, kas palielina negadījumu risku.

BAIBA ŠILBERGA, Rīgas Reģionālās valsts darba inspekcijas vadītāja: “Šie darbi, ko tie darbinieki veic, prasa lielu koncentrēšanās spēju un atbildību un visu pārējo, nodarbinot viņus sistēmātiski, pārkāpjot tos noteiktos limitus, mēs varam apšaubīt, kāds tas darbinieks…kāda ir viņa pašsajūta, kāda ir viņa labbūtība, vai viņš nav noguris, vai viņš nav pārguris.”

Darba inspekcija pēta ne tikai 2023.gada pēdējo ceturksni, par ko cēla trauksmi ziņotājs, bet arī pagājušo un šī gada pirmos mēnešus. Pārbaudi varētu noslēgt līdz jūlijam. Kapitālsabiedrība raidījumam norādīja, ka šogad pirmajos četros mēnešos atļautās virsstundas pārstrādājuši 27 šoferi.

Uzņēmums pagājušajā gadā vadītāju trūkuma dēļ samazināja reisu skaitu. Līgumā ar domi noteikts, ka reisu izpilde nedrīkst būt zemāka par 98%, citādi var tikt piemērots sods. Rīgas Satiksme saņem dotācijas no pašvaldības, to apjoms pēdējos gados pieaudzis. Kopš 2020.gada pašvaldība uzņēmumam piešķīrusi gandrīz 800 miljonus. Par trauksmes cēlēja ziņojumu dome uzzināja no “Nekā personīga”.

JĀNIS LANGE, Rīgas izpilddirektors: “Tā ir tieši valdes kompetence, kas arī viņiem pašiem šī darba organizācija ir jānodrošina. Ja kaut kas nav kārtībā, mēs, protams, varam informēt padomi, lai arī sagaidītu no padomes, ka šī iekšējā kontroles sistēma par darba organizāciju tiktu atbilstoši nodrošināta.”

Pirms jaunā valde pārņēma uzņēmuma vadību, Rīgas Satiksmes vārds plaši izkanējis saistībā ar dažiem no lielākajiem korupcijas skandāliem galvaspsilsētā, piemēram, nanoūdens lieta, kur uzņēmumu sodīja par dalību kartelī, vai joprojām policijas izmeklēšanā esošā fiktīvo konsultantu lieta. Šī arī nav pirmā lieta, kas ierosināta Valsts darba inspekcijā par darba organizēšanu Rīgas Satiksmē. Pēdējo piecu gadu laikā uzņēmums saņēmis septiņus rīkojumus no uzrauga. Nevienā no gadījumiem sods nav piemērots.