Ukrainas prezidents Volodimris Zelenskis. Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

"Visu mēs šobrīd pastāstīt nevaram, taču šīs Ukrainas darbības noteikti nonāks vēstures grāmatās," Zelenskis atklāj pārsteidzošas detaļas par iespaidīgo operāciju







Šodien pasauli pārsteidza ziņas par Ukrainas īpašo operāciju pret agresorvalsti – īstenojot plašu Krievijas bumbvedēju iznīcināšanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosauca šodienas masīvo uzbrukumu Krievijas aviācijai par līdz šim vērienīgāko Ukrainas operāciju kopš pilna mēroga kara sākuma.

Sociālajā tīklā “Telegram” prezidents publicēja fotogrāfijas no ziņojuma, ko sniedza Ukrainas Drošības dienesta (SBU) vadītājs Maļuks. Zelenskis pateicās viņam par operācijas panākumiem un uzdeva sabiedrību informēt par detaļām un rezultātiem, kurus iespējams atklāt publiski.

Pēc prezidenta teiktā, no operācijas plānošanas sākuma līdz tās veiksmīgai īstenošanai pagāja gads, seši mēneši un deviņas dienas. Cilvēki, kas to gatavoja, savlaicīgi tika izvesti no Krievijas teritorijas:

“Protams, visu mēs šobrīd pastāstīt nevaram, taču šīs ir Ukrainas darbības, kas noteikti nonāks vēstures grāmatās. Ukraina aizstāv sevi un, pilnīgi pamatoti, dara visu, lai Krievija izjustu nepieciešamību šo karu beigt. Krievija šo karu sāka – Krievijai tas arī jāizbeidz. Slava Ukrainai!”

Speciālās operācijas “Tīkls” laikā tika izmantoti 117 droni, kurus vadīja tieši tikpat daudz operatoru. Par to savā vakara videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents.

“Var droši teikt, ka tā bija pilnīgi unikāla operācija. Pats interesantākais – un to jau tagad var atklāt publiski – mūsu operācijas “birojs” Krievijas teritorijā atradās tieši blakus Krievijas Federālās drošības dienesta pārvaldei vienā no tās apgabaliem,” sacīja prezidents.

Zelenskis apstiprināja arī Ukrainas Drošības dienesta (SBU) sniegto informāciju, ka šajā uzbrukumā tika iznīcināti 34% agresorvalsts stratēģisko raķešu nesēju.

Pēc viņa teiktā, sagatavošanās posmā mūsu cilvēki darbojās dažādos Krievijas reģionos – trīs laika joslās. Taču tieši pirms operācijas viņi tika izvesti no Krievijas, un šobrīd viņi atrodas drošībā.

Tāpat prezidents norādīja, ka triecienu laikā droni nedarbojās autonomi – tos vadīja operatori.

“Kopumā operācijā tika izmantoti 117 droni. Un tikpat daudz dronu operatoru strādāja,” viņš sacīja.