Foto: Shutterstock

Oskars, Ritvars un Anvars – šīs dienas gaviļnieki. Kā vārds ietekmē tavu dzīvi? Ieteikt







14. jūlijā vārda dienu svin Oskars, Ritvars un Anvars – šie ir kalendārā ierakstītie vārdi.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Oskars

Radio personība Oskars Lepers. Foto: ekrānuzņēmums



Pirmais tips – darījumu cilvēks, karjerists. Praktisks, veikls un mērķtiecīgs. Patīk, ka viņu pamana sabiedrībā. Nepatīk tukši runāt, bet darīt. Ar sievietēm “neaizraujas” – izvēlas vienīgo, īsto un ar viņu nodzīvo kopā visu savu dzīvi. Otrais tips – viņam patīk fantazēt un kavēties savos sapņos. Romantiķis, bieži aizraujas ar aunām attiecībām, tomēr īstu mīlestību savā dzīvē satiek reti. Visbiežāk, iemīlas “nepareizajās” sievietēs.

Ritvars

Enerģisks vīrietis, mazliet noslēpumains, mazliet vīzdegunīgs. No viņa ir visa kā pa drusciņam. Labs draugs. Ja ar kaut ko aizraujas, dara to no visas sirds.

Anvars

Viņu dzīve nežēlo un bieži nospiež ceļos. Vārds ar smagu enerģētiku – visu dzīvi viņš cīnīsies par savu vietu zem saules.

Rakstā izmantota informācija no Gunāra Treimaņa izdevuma “Vārdu noslēpumi”.