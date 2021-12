Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Pagājušajā nedēļā puse izlietoto Covid-19 vakcīnas devu izmantota balstvakcinācijai Ieteikt







Aizvadītajā nedēļā sasniegts jauns balstvakcinācijas pret Covid-19 epizožu skaits, turklāt apmēram puse no pagājušajā nedēļā izmantotajām vakcīnu devām izlietota tieši baltsvakcinācijai, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

Pēdējās septiņās dienās Latvijā kopumā vakcīnu pret Covid-19 saņēmis 63 341 cilvēks, un aptuveni puse jeb 31 019 cilvēki saņēmuši vakcīnas papilddevu. Lai arī būtiski kāpj balstvakcīnācijas intensitāte, pirmreizējās vakcinācijas apjomi ievērojami sarukuši. Pirmo Covid-19 poti pagājušajā nedēļā saņēma tikai 7278 cilvēki, kas ir mazākais rādītājs ilgstošā laika periodā.

Pagājušajā nedēļā vakcinēto kopskaits gan vēl var pieaugt, jo vakcinētāji datus par vakcinācijas faktu ievada pat ar vairāku dienu nobīdi. Taču jau tagad redzams, ka pirmreizējās vakcinācijas intensitāte sarukusi un ir pat sešas reizes zemāka nekā oktobra otrajā pusē.

Arī otro poti saņēmušo skaits, salīdzinot ar nedēļu no 22. līdz 28.oktobrim, ir sarucis līdz 21 424. Vēl 3620 cilvēki vakcinēti ar “Janssen” (“Johnson & Johnson”) vakcīnu.

Par labu vakcinācijai pret Covid-19 Latvijā līdz šim izšķīrušies kopumā 1,282 miljoni cilvēku, no tiem vakcinācijas kursu jau pabeiguši 1,2 miljoni iedzīvotāju, savukārt pie balstvakcīnas tikuši jau 96 617 iedzīvotāji.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, Latvijā 2021.gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā vismaz pirmo poti vai “Janssen” (“Johnson & Johnson”) vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 68,16% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 64,15% iedzīvotāju, no kuriem balstvakcīnu saņēmuši 8%, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Savukārt, izdalot dažādas iedzīvotāju vecuma grupas, redzams, ka vakcinācijas procesu pabeiguši 74,77% Latvijas iedzīvotāju, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, un 73,04% Latvijas iedzīvotāju, kuri sasnieguši vismaz 12 gadu vecumu, kas pagaidām ir apakšējā robeža, lai varētu saņemt poti. Šajos aprēķinos gan izmantoti citi aģentūrai LETA pieejamie CSP dati – par Latvijas iedzīvotāju skaitu 2021.gada sākumā.

Saskaņā ar NVD datiem, svētdien Latvijā poti pret Covid-19 saņēmuši vismaz 1056 cilvēki, tostarp 79 tikuši pie vakcīnas pirmās devas, 241 – pie otrās, 672 – pie trešās, bet 64 cilvēks pirmreizēji sapotēti ar “Janssen” poti.

Kā ziņots, Latvijā vakcinēšana pret Covid-19 tika sākta pagājušā gada 28.decembrī, kā pirmos potējot lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija – arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija – arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Decembra otrajā pusē Latvijā varētu tikt sākta arī 5-11 gadus vecu bērnu potēšana pret Covid-19.