LBS prezidents Raimonds Vējonis (no kreisās) novēl veiksmi U-19 izlases spēlētājiem Krišam Helmanim un Kristianam Šulcam. Pa labi – kauss, ko 11. jūlijā saņems čempionāta uzvarētāji. Foto: Ilmārs Stūriška

Latvija otro reizi uzņem U-19 Pasaules kausu basketbolā







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vairāku nozīmīgu spēlētāju savainojumi samazina izredzes sasniegt vēsturiski labāko rezultātu, taču nemazina Latvijas izlases apņēmību pirms basketbola U-19 Pasaules kausa izcīņas. Turnīrs no 3. līdz 11. jūlijam risināsies Rīgā un Daugavpilī.

Maz informācijas

Latvijas U-19 basketbola izlase galvenā trenera Nikolaja Mazura vadībā čempionātam gatavojas kopš maija beigām. Aizvadītajās piecās pārbaudes spēlēs (divas pret Lietuvu, viena pret Igaunijas U-20, Latvijas U-23 un Kanādu) piedzīvoti zaudējumi, vakar notika pēdējā pārbaude pret Austrāliju, pēc kuras treneris lēma par pēdējo lieko spēlētāju. Vairākus kandidātus no saraksta svītrojušas traumas, sāpīga ir Freda Bagatska izkrišana no ierindas treniņā gūta potītes savainojuma dēļ. Vairāk nekā nedēļu līdzīgas likstas dēļ nav trenējies Krišs Helmanis, taču ir cerība, ka viņš līdz nedēļas nogalei atkopsies.

“Mērķus varam izvirzīt, bet visu parādīs spēle. Jāsagatavojas mentāli, fiziski, taktiski un jānospēlē 40 minūtes maksimāli. Bumba ir apaļa, ir pretinieks, tiesneši. Darīsim labāko, lai uzvarētu,” Nikolajs Mazurs nenorādīja latiņu, ko viņa padotie būtu spējīgi pārlēkt.

Latvijas komanda B grupas spēles pret Puertoriko (3. jūlijā), Irānu (4.) un Serbiju (6.) aizvadīs Daugavpilī. Tur cīnīsies arī A grupas kvartets. “Par pretiniekiem ir ļoti maz informācijas, daudzās valstīs izlaistas sezonas, zinām spēlētājus no iepriekšējiem gadiem, par ASV koledžās studējošajiem var uzzināt vairāk,” teica Mazurs. “Irānas izlase spēlējusi nacionālajā čempionātā, vērtīga pieredze un tas viņiem ir pluss. Trešajai un ceturtajai spēlei gatavosimies čempionāta laikā. Mūsu galvenais uzdevums ir katram pretiniekam atrast atslēdziņu, veidu, kā palīst zem ādas. Ar vienu spēles plānu noteikti nepietiks.” Astotdaļfinālā iekļūs visas 16 izlases, atkarībā no iegūtās vietas Latvijai būs jāsacenšas ar komandu no A grupas.

Latvijas Basketbola savienība (LBS) kopš 2007. gada rīkojusi 12 dažādus augstākā līmeņa turnīrus un organizācijas prezidents Raimonds Vējonis atzīst, ka arī Covid-19 apstākļos ar uzdevumu tikuši galā, turklāt paveicot mājas darbu piecu mēnešu laikā. Daugavpils šāda līmeņa basketbolu uzņems pirmo reizi. Mājinieki nolēmuši spēlēt tālāk no Rīgas, lai varētu mierīgāk koncentrēties uzdevumam. “Ažiotāža ap jaunajiem spēlētājiem ir liela – aģenti, skauti, vecāki grib ko dzirdēt, skatīties, tāpēc nolēmām izolēties Daugavpilī, turklāt pilsētas iedzīvotājiem būtu vērtīgi redzēt spēles, tas attīstītu basketbolu reģionā,” skaidroja Nikolajs Mazurs.

Peldēšana un joga

Par kapteini iecelts aizvadīto sezonu “Ventspilī” pavadījušais Kristians Šulcs, kurš ierasti spēlē vieglā uzbrucēja pozīcijā, bet izlasē jāuzņemas saspēles vadītāja funkcijas. Tas viņam ir kas jauns, bet pārbaudes spēles viesušas cerības par labu perspektīvu. “Domāju, ka komandā visi esam gatavi, nebūs tā, ka kāds kritīs ārā,” atzina Šulcs. “Ja paveiksies, tad būs labi, ja ne – būsim izdarījuši maksimālo. Treniņu procesā bijusi peldēšana no rītiem, joga. Domāju, ka bez šī trenera to nebūtu iepazinis, un tas ir pluss, audz kā spēlētājs. Esam diezgan pašpārliecināti, neskatīsimies, kas nāks pretī. Treneris iedod plānu – ja izdarīsim, tad uzvarēsim.”

Latvijas U-19 izlase Pasaules kausā līdz šim piedalījusies trīs reizes – 1999. gadā devītā vieta, 2011. gadā, uzņemot turnīru, – desmitā, bet aizpērn – 12. No komandas, kas Ziedoņa Jansona vadībā spēlēja pirms desmit gadiem, lielajā basketbolā vistālāk tikuši Dāvis Bertāns, Jānis Timma, Ojārs Siliņš, Kaspars Vecvagars un Arnolds Helmanis.

ASV uzvarējusi septiņos no 14 turnīriem, vēl septiņām izlasēm ir pa vienam titulam.

2015. gadā vērtīgākā spēlētāja balvu saņēma pašreizējais Kristapa Porziņģa komandas biedrs Nacionālās basketbola asociācijas vienībā Dalasas “Mavericks” Džeilens Bransons.

Čempionāta spēles varēs apmeklēt arī skatītāji ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. LBS aicina piedalīties labdarības akcijā “Stiprs kā ozols!”, lai palīdzētu bērniem ar kustību traucējumiem. Ziedojot desmit eiro, katrs saņems atlaižu kodu desmit eiro vērtībā, kuru varēs izmantot, iegādājoties biļeti uz jebkuras Latvijas izlases spēli līdz nākamā gada beigām.

U-19 Pasaules kauss

Latvijas izlases kandidāti

Raivo Butirins (“VEF Rīga”), Krišs Helmanis (“Prat”, Spānija), Dāvis Denafs (“Ogre”), Kristians Feierbergs (“Rīga/DSN”), Ričards Kļanskis (“Orlandina”, Itālija), Rodijs Mačoha (Fuenlavradas “Urbas”, Spānija), Toms Skuja (Santantoni “Ibiza Feeling”, Spānija), Kristians Šulcs (“Ventspils”), Rihards Parādnieks, Ričards Vanags (abi “Rīga/A. Kraukļa VEF BS”), Valters Briedis, Noa Viljamsons (abi “Latvijas Universitāte”), Noels Slivackis (“Rīga/DSN – VEF BA Valkā”)

Grupas

A: Senegāla, Kanāda, Lietuva, Japāna

B: Latvija, Serbija, Irāna, Puertoriko

C: Argentīna, Francija, Dienvidkoreja, Spānija

D: Turcija, Mali, Austrālija, ASV