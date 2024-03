Foto: Unsplash

Horoskops 27. martam







Auns

Esi drosmīgs, zvaigznes ir tavā pusē! Tās tevi atbalstīs. Tomēr tev rūpīgi jāapsver situācija un nesteidzies kaut ko darīt pārāk ātri, lai izvairītos no neveiksmēm. Drīz satiksi cilvēku, kurš mainīs tavu dzīvi.

Vērsis

Apkārtējie par tevi ļoti labi atsaucās. Pēdējā laikā tu tiešām centies būt īsts draugs. Tagad tu vari iegūt jaunus un noderīgu kontaktus. Tas noderēs gan darbā, gan personīgajā dzīvē. Iespējams, ka ilgi neesi apciemojis savus radus, aizbrauc ciemos, tas viņus un tevi iepriecinās. Vakars piemērots atpūtai un grāmatu lasīšanai.

Dvīņi

Nebojā savas attiecības tikai tāpēc, ka šodien esi pārāk jūtīgs. Rīt redzēsi visu no pilnīgi jauna skatu punkta. Neveido sapņu ainas, kuras vēlāk nožēlosi. Esi iecietīgs, ja citiem ir iebildumi pret tavu darbu. Neaizmirsti savus draugus!

Vēzis

Diemžēl kādu laiku tu būsi nervozs, un gandrīz nekas šodien nevarēs neuzlabot tavu garastāvokli. Sakarā ar to tu vari sabojāt kāda garastāvokli. Centies vairāk atpūsties un nedusmojies uz cilvēkiem, kuriem nav nekāda sakara ar tavu slikto garastāvokli. Lai būtu produktīvs darbā, mēģini nedomāt par mājās problēmām. Pretējā gadījumā tas ļoti traucēs tavām koncentrēšanas spējām.

Lauva

Zvaigznes tevi atbalsta un sola panākumus. Veiksme gaida tevi gan darbā, gan personīgajā dzīvē. Atceries, ka tu neesi mašīna; tavam ķermenim vismaz laiku pa laikam ir nepieciešama atpūta. Tāpēc nevajag pārpūlēties, lai tikai tiktu pamanīts. Ja kāds tevi aicina uz randiņu, neatsaki. Šī ir laba diena romantikai.

Jaunava

Izmanto radošumu savā darbā, un tu piesaistīsi citu uzmanību. Neļauj saviem kolēģiem runāt par tevi sliktu, tas viss ir aiz skaudības. Tavs partneris pēdējā laikā ir bijis ļoti pacietīgs pret tavām garastāvokļa svārstībām, tāpēc novērtē to. Parādi viņam, ka vienmēr esi blakus, ja viņam esi vajadzīgs.

Svari

Vienmēr ir grūti sākt, tāpēc nekrīti izmisumā sarežģītās situācijās; no otras puses, vajadzētu sakost zobus un gaidīt, kad viss norims. Tu vari lūgt padomu savam draugam vai kolēģim, bet nekad nepadodies! Tavā galvā iešļūks interesanta ideja, taču šobrīd nav īstais brīdis to kādam uzticēt. Saglabā to vēlākam laikam.

Skorpions

Pārtrauc nepārtraukti runāt par to, ko vēlies mainīt, un apstiprini savus vārdus ar darbībām. Tavi draugi droši vien teica, ka tu to nevari izdarīt, tāpēc pierādi, ka viņi kļūdās! Iespējams, nāksies šķirties no kāda drauga, darba devēja vai partnera.

Strēlnieks

Tā kā veiksme dod priekšroku sagatavotajiem, velti daļu sava brīvā laika, gatavojoties darbam. Rūpējies par savu enerģiju un nerviem. Sāc dienu ar saprātīgu tempu un uzturi to visas dienas garumā, lai vienmērīgi sadalītu enerģiju. Laba diena, lai dotos uz kādu saviesīgu pasākumu.

Mežāzis

Iepriekš visu varēji izdarīt pats, nebija vajadzīgs neviena atbalsts. Bet, laikam ejot, tu kļūsti vecāks un vērtības mainās. Tajā nav nekā slikta. Tāpēc bez vilcināšanās lūdz palīdzību. Ignorē baumas, kuras tu varētu dzirdēt par savu partneri. Labāk būtu runāt par problēmu, nevis izvairīties no tās.

Ūdensvīrs

Pārvarot visas nepatikšanas un raizes, tu kļūsi daudz stiprāks, un nekas netraucēs tev izbaudīt pelnīto atlīdzību, kas tevi sagaida. Bet tev jābūt pacietīgam. Pēc sliktas pieredzes, iespējams, vēlēsies kādu laiku izvairīties no pretējā dzimuma pārstāvjiem. Šī ir laba ideja; varēsi sakārtot domas savā galvā.

Zivis

Šī diena nav tā labākā diena ikdienas darbam. Rutīna būs kaitinoša. Tikai radoša pieeja darbam var uzlabot situāciju. Parādi citiem, kas tevī ir unikāls. Tu redzēsi, cik daudz cilvēku pamanīs tavus centienus un talantus. Ja iespējams, dodies kaut kur kopā ar ģimeni, partneri vai draugiem.