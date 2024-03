Foto: Panthermedia/Scanpix/LETA

3 zodiaka zīmes, kurām nevēlēšanās tērēt visai bieži pārvēršas skopumā







Visi cilvēki naudu pelna un tērē atšķirīgi. Taupībā nav nekas slikts. Tomēr dažas zodiaka zīmes dažkārt pārspīlē un tāpēc citiem šķiet ārkārtīgi skopas.

Jaunava

Godpilno pirmo vietu ieņem jaunava. Jaunavas nav mantkārīgas, bet ārkārtīgi praktiski cilvēki. Viņi ir tie cilvēki, kuri, no vienas puses, zina, kā ļoti labi nopelnīt, bet, no otras puses, viņi vispār neredz iemeslu pirkt jaunu kreklu, kamēr vecais nav līdz galam nolietots elkoņos. Un, kad tas nolietojas… Tieši tā, no tā var izveidot pilnīgi jaunu kreklu ar īsām piedurknēm. Vai skopība, lai vērtē katrs.

Jaunavām piemīt dabisks askētisms. Viņus patiešām apmierina minimālisms, un viņiem tas nav ciešanu un ierobežojumu ceļš, bet gan normāls un ērts dzīves veids. Bet viņu mīļajiem tas var izskatīties nedaudz savādāk. Jaunavas paplašina savu askētisko dzīvesveidu uz savu ģimeni, patiesi nesaprotot, kāpēc viņām vajadzētu tērēt naudu lietām, kas nav nepieciešamas.

Mežāzis

Šie cilvēki ir vērsti uz kalnu pārvarēšanu, un viņiem ir svarīgi, lai ikviens redz, kas tieši tos pārvarēja. Profesionālie panākumi un karjeras sasniegumi mežāzim ir visa viņa dzīve. Taču tās ir svarīgas ne tikai kā savu izcilo analītisko prasmju, smaga darba, plānošanas spējas un citu izcilu īpašību demonstrējums, bet arī kā naudas pelnīšanas veids. Mežāži ir darbaholiķi, un tas viņiem ļauj gūt ļoti labus ienākumus. Bet tieši tāpēc, ka nauda viņiem tiek dota burtiski caur asiņainām kauliņiem, viņi nevēlas no tās šķirties. Reizēm mežāzis var sapņot par došanos brīnišķīgā atvaļinājumā… Bet šis sapnis mežāzim neilgst ilgi, jo darba sapulce ir pēc piecām minūtēm.

Vēzis

Vēzis nav gluži skopulis, vienkārši viņš ir pārāk ģimenisks. Nav iespējams iedomāties, ka vēzis tērē naudu jautrā ceļojumā, ja mājā nav otrā virtuves aizkaru komplekta un jauna virtuves kombaina. Ja vēzis dzīvo kopā ar cilvēkiem, kuriem ikdiena, teiksim, pārpilnība ir tikpat svarīga kā viņam, problēmas nerodas.

Bet, ja kāds no ģimenes vienkārši sāk runāt par to, kā mēs varētu tērēt naudu kaut kam jaukam, nevis tam, kas mums nepieciešams, vēzis nekavējoties nolems, ka viņa ģimene nenovērtē viņa rūpes par komfortablu dzīvi. Tad viņš noslēpsies savā čaulā, strīdēsies ar visiem, apvainosies un ilgi staigās ar nelaimīgu seju. Māja ir viņa cietoksnis, un vēzis šo cietoksni aprīkos bezgalīgi.