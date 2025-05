Marģers Majors Foto: Karīna Miezāja

FOTO. Pēc vienas no pēdējo gadu skaļākajām šķiršanās drāmām Marģers Majors paziņo, ka saderinājies







Raidījumu vadītāja, improvizatora Marģera Majora vārda daudziem var saistīties ar viņa pēdējo publisko attiecību šķiršanās drāmu. Aktrise Elīna Bojarkina, ar kuru Marģers bija attiecībās pirms 2 gadiem, 2023. gadā vairākos sarunu šovos atklāti stāstīja par saviem pārdzīvojumiem pēc šķiršanās, atklājot visai personīgas detaļas ar abu kopdzīvi.

Pēc Marģers Majors savas mīlas gaitas nepubliskoja, bet šodien, 5.maijā viņš sociālajos tīklos paziņo, ka ir saderinājies ar Elzu Upmani.

LA.LV. komanda vēl daudz mīlestības! Un Rūgts!

Atceroties pēdējo reizi, kad par Marģera Majora mīlas likstām rakstījām, lai arī šķiršanās noritēja publiski, Elīna daudz stāstīja par to, cik ļoti bija sāpināta šajās attiecībās un nesaprasta, sarunas laikā viņa tomēr atzīstas, ka būtu gatava šīs attiecības atjaunot, ja viņš atvainotos.

Kā šķiršanās iemeslu viņa minēja to, ka Marģeris bijis liels egoists un Elīna jutusies šajās attiecībās nesaprasta. Daudz par to tika runāts arī soctīklos. Elīna pārmeta mīļotajam, ka viņa jūtas neesot patiesas. Tagad, kad ir pagājis kāds brīdis kopš šī sāpīgā notikuma, Elīna, viesojoties Kiviča raidījumā ir gatava par to runāt.

Atbildot uz Andra jautājumu – kādam ir jābūt vīrietim, viņa pārsteidzoši atbild, ka būtu gatava attiecības ar Marģeri atjaunot, ja vien viņš spētu atvainoties.

“Man likās, ka tas ir tas mans cilvēks. Bija tik nenormāli daudz tās labās kvalitātes. Bija tās mazās mīlestības izpausmes, tas man ir ļoti svarīgi. Tas, kas man pietrūka, ir tā sadzirdēšana, ka mēs redzam un dzirdam viens otru. Ka mēs atrodam kopā to risinājumu… Man nav saprotams, ka mīlestība tā vienkārši var beigties. Ir jābūt kaut kādam iemeslam,” – aktrise dalās pārdomās.

Viņa atzīst, ka iespējams jau attiecību beigās viņa izjutusi atsalumu no mīļotā puses – mazāk pieskārienu, mazāk mīļuma. “Iespējams, ka tas bija mazāk. Es jau to prasīju, bet viņš attaisnojās, ka tā nav viņa mīlestības valoda. Man likās, ka viņš mani mīl, ka viņš ir apjucis sevī. Man likās, ka viss būs labi!” – saka Elīna.

Viņa atzīst, ka Majors kā cilvēks bijis brīnišķīgs. Un viņa tic, ka viņi abi noteikti vēl kādreiz satiksies.