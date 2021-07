Pārāk tolerējam tos, kuri nemaksā nodokļus un saņem algu aploksnē. Čakša par ažiotāžu ap jaunās nodokļu sistēmas ieviešanu Ieteikt







Pārāk tolerējam tos, kuri nemaksā nodokļus un saņem algu aploksnē, komentējot ažiotāžu ap jaunās nodokļu sistēmas ieviešanu, televīzijas RīgaTV 24 raidījumā “Preses klubs” sacīja 13. Saeimas deputāte (frakcijām nepiederoša), “Vienotības” biedre Anda Čakša.

“Mana pirmā asociācija ir līdzīgi kā ar vardarbību, kur Latvijā ir nenormāli augsta tolerance pret to, ka kāds dara otram pāri. Tā arī mēs ļoti tolerējam, ka kāds nemaksā nodokļus vai precīzāk – saņem naudu aploksnē. Mēs šajā diskusijā aizmirstam, ka viena daļa cilvēku maksā nodokļus pilnā apjomā un viena daļa nemaksā pilnā apjomā,” skaidroja politiķe.

Viņasprāt, mēs atceramies tikai to, ka kādam kaut kas ir maz un viņam ir grūti, bet nerunājam par to daļu, kura nomaksā par visiem veselības aprūpi, policistu un skolotāju algas – visus sociālos pakalpojumus, ko mēs no valsts saņemam un gribam saņemt aizvien vairāk.

Otrkārt, viss tiek likts kopā – autoratlīdzības māksliniekiem, kuriem būs jādomā pašiem kā menedžēt savas finanses, un minimālās sociālās iemaksas veikšanu no minimālās algas.

“Minimālā sociālā iemaksa ir apdrošināšana! Mēs bieži vien runājam par nodokļu sistēmu, bet tā ir apdrošināšana pensijai, maternitātes pabalstam, slimības pabalstiem. Visas šīs lietas, kur mēs gribam saņemt finansējumu, tad, kad mums būs grūti vai tad, kad mēs būsim novecojuši. Nemaksājot šīs sociālās iemaksas, šo sociālo apdrošināšanu, mēs paši sevi nostādām situācijā, kad mēs dzīvosim no minimālās pensijas – ļoti mazas summas, vai aizejot maternitātes atvaļinājumā, tie ir pāris eiro. Un tad mēs kļūstam dusmīgi,” norādīja Čakša.

Viņasprāt, lai būtu kaut cik sakarīga pensija, ir jāveic šis uzkrājums:” Stāsts ir par aplokšņu algām un ēnu ekonomikas mazināšanu. Jā, ir pārmaiņas, bet jādomā vairāk par savām finansēm un savu apdrošināšanu.”