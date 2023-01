Dainis Krištopāns (no kreisās) un komandas direktors Mihaēls Alendorfs pēc līguma parakstīšanas. Foto: “MT MELSUNGEN”

Pārcelsies uz bundeslīgu







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pēdējās desmitgades Latvijas labākais handbolists Dainis Krištopāns no nākamās vasaras pārstāvēs Vācijas Bundeslīgas klubu “MT Melsungen”.

Vācijas līga tiek uzskatīta par spēcīgāko un bagātāko handbolā. Krištopāns kopš 2020. gada pārstāv Francijas handbola flagmani Parīzes “Saint-Germain”, pirms tam spēlēja Ziemeļmaķedonijas vienībā Skopjes “Vardar”, ar kuru 2019. gadā triumfēja EHF Čempionu līgā. Pa vidu šīm abām vienībām viņš uz neilgu brīdī jau uzspēlēja Vācijā, nepilnu pussezonu pārstāvot Berlīnes “Fuchse” vienību. Ludzā dzimušais 32 gadus vecais Krištopāns iepriekš nav slēpis, ka tieši Vācijas Bundeslīga viņam šķiet ļoti saistoša, jo jaunības gados tai sekoja līdzi un uzskata to par labāko čempionātu Eiropā. Līgums ar Melzungenas komandu noslēgts uz četrām sezonām – līdz 2027. gada vasaras vidum, bet šo sezonu 2,15 metrus garais milzis noslēgs Parīzē. Vienošanās ar “MT Melsungen” komandu nav pārsteigums, jo komandu trenē spānis Roberto Parrondo, kura vadībā Krištopāns spēlēja vēl “Vardar” vienībā. “Šis ir viens no iespaidīgākajiem papildinājumiem mūsu komandas vēsturē. Tāda tipa spēlētāji kā Krištopāns ir ļoti maz, jo viņš vienlīdz labi darbojas uzbrukumā un aizsardzībā. Zinājām, ka viņam ir vairāki piedāvājumi no Eiropas topa līmeņa komandām, finansiāli varbūt izdevīgāki, tāpēc esam priecīgi, ka viņš izvēlējās mūs,” saka Vācijas kluba direktors Mihaēls Alendorfs. “MT Melsungen” šobrīd Vācijas čempionātā ieņem sesto vietu 18 komandu konkurencē.