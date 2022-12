69 gadus vecais vīrietis, kurš piektdien Parīzē atklāja uguni uz Kurdu kultūras centru, izmeklētājiem atzinis, ka esot “rasists”, sestdien pavēstījis par lietas apstākļiem informēts avots.

Kā ziņots, piektdien ap pusdienlaiku uzbrucējs Parīzes 10.apgabalā D’Engjēna ielā atklāja uguni uz kurdu kultūras centru, trīs cilvēkus nogalinot, bet vēl trīs ievainojot. Šāvieni apkaimē, kur atrodas daudz veikalu, restorānu un bāru, izraisīja paniku.

While slashing migrants with a sword last year, today's #Paris gunman declared he was “fed up with foreigners." 1 year after his release from prison, he killed 3 Kurds. Terrorism by White Supremacists is underreported & goes largely unaddressed in Europe. pic.twitter.com/0e093N1c4U

Aculiecinieki ziņu aģentūrai AFP pastāstīja, ka šāvējs pēc tam iegājis blakus esošajā frizētavā, kur viņu aizturēja policija. Policija šāvēju raksturoja kā baltādainu francūzi, kas kārtības sargiem iepriekš bijis zināms saistībā ar diviem slepkavības mēģinājumiem.

Tikmēr mediji ziņo, ka aizturētais Vijams M. bijis ieroču entuziasts, kas iepriekš izdarījis ar šaujamieročiem saistītus likumpārkāpumus. Vēl tikai decembra sākumā viņš ticis atbrīvots pret galvojumu.

Pensionētais vilciena mašīnists 2016.gadā ticis notiesāts par bruņotu vardarbību, taču viņš šo spriedumu pārsūdzējis. Gadu vēlāk viņš ticis notiesāts par nelikumīgu šaujamieroča glabāšanu.

Paris looks like a war zone again pic.twitter.com/YpGcBqOgxt

Pagājušajā gadā Vijamam M. izvirzīta apsūdzība par rasistiski motivētu vardarbību pēc tam, kad vienā no Parīzes parkiem viņš ar zobenu sagraizījis tur uzslietās nelegālo imigrantu teltis, dažus no tiem ievainojot. Aizturētā tēvs par dēlu izteicies, ka tas esot “traks” un “idiots”.

Kā pastāstījis avots, aizturēšanas brīdī šāvējam bijusi soma, kurā atradusies kastīte vismaz ar 25 patronām, kā arī divas vai trīs pielādētas aptveres. Uzbrukumā viņš izmantojis “plaši lietoto” ASV armijas 1911.gada parauga Kolta pistoli.

Saskaņā ar Francijas Kurdu demokrātiskās padomes (CDK-F) sniegto informāciju starp nogalinātajiem ir sieviete un divi vīrieši.

Noslepkavotā Emine Kara bijusi Francijas Kurdu sieviešu kustības vadītāja, lai gan viņas patvēruma lūgums ticis noraidīts. Arī viens no nogalinātajiem vīriešiem bijis politiskais bēglis, bet otrs – mākslinieks. Tā dēvēto Ahmeta Kajas centru izmanto labdarības organizācija, kura rīko koncertus un izstādes, kā arī sniedz atbalstu kurdu diasporai Parīzē un tās apkārtnē.

Kurdu kopiena plāno sestdienas pēcpusdienā Parīzē rīkot protesta demonstrāciju. Jau piektdien dažas stundas pēc uzbrukuma izcēlās sadursmes starp kurdiem un policiju.

Netālu no Republikas laukuma, kur iepriekš notika visumā miermīlīgs mītiņš, demonstranti apgāzuši vairākas automašīnas un aizdedzinājuši nelielus ugunskurus.

Sadursmes sākās, kad atstājot laukumu, daži no demonstrantiem sāka apmētāt policistus ar dažādiem priekšmetiem, uz ko kārtības sargi reaģēja ar asaru gāzi.

Kārtības sargiem bija jāpielieto asaru gāze, lai izklīdinātu nekārtību cēlājus, kas mēģināja izlauzties caur policijas ķēdi nolūkā piekļūtu iekšlietu ministram Žeraldam Darmanēnam, kurš bija ieradies notikuma vietā.

Protestētāji ar ķieģeļiem izdauzīja apkārtnē esošo automašīnu, tostarp arī policijas spēkratu logus.

This footage is not from the Middle East.

It is from one of the biggest supporters of the #PKK terrorist organization from Paris, the capital of France.

France meets with the PKK terror.

Türkiye has been experiencing this terror on its own for years. pic.twitter.com/X2y2IOoyAZ

— Clash Report (@clashreport) December 24, 2022