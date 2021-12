Uz jautājumu: kuri viņai mīļāki – kaķi vai suņi? – rakstniece Dace Judina pārliecinoši atbild: “Abi! Un pūces!” Foto: Arturs Nīmanis

Linda Kusiņa-Šulce, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Latvijas Avīze” sāk publicēt Daces Judinas romānu “Vēstule”, kas ir pirmā daļa jaunajā triloģijā “Inde vīna kausā”.

Tradicionāli pirms katra “Vakara romāna” tiek intervēti to autori, taču šoreiz sagadījies tā, ka apjomīga intervija ar Daci Judinu tika publicēta žurnālā “Mājas Viesis” šī mēneša sākumā un joprojām izlasāma portālā “LA.lv” (“Ir kaut kas, kam vieta tikai dziļi sirdī un dvēselē …” – L. K.-Š.). Tādēļ šoreiz nolēmu mazliet pastāstīt par jauno romānu, bet pašai rakstniecei dot vārdu ekspresintervijā ar īsu jautājumu un atbilžu pingpongu.

Nākam no bērnības

Ko darīt, ja dzīvē iestājusies ilgstoša melnā strīpa – zaudēts darbs, nodevis cilvēks, kam uzticies, un nav iespējams smelties spēku pat bērnības atmiņās, jo arī tās sagādā vienīgi sāpes? Vai iespējams atgūties, noticēt sev, atdzimt, radīt sev jaunu un drošāku pamatu zem kājām, izveidot veselīgas, spēcinošas attiecības? Uz šiem jautājumiem atbildes kopā ar lasītājiem meklēs rakstnieces Daces Judinas jaunās triloģijas tēli.

Triloģijas pirmais romāns “Vēstule” iepazīstina ar Ditu Stropu, kura neizdziedinātas bērnības pieredzes dēļ atkal un atkal iekrīt attiecībās ar vardarbīgiem vīriešiem un cenšas vienatnē audzināt divus pusauga bērnus, un viņas kādreizējo teātra mākslas pasniedzēju Ritu Kadiķi.

Atkalsastapšanās iekrīt abām smagā brīdī: Dita nupat kārtējo reizi zaudējusi darbu, bet Ritu pametis dzīvesbiedrs, līdzi paķerot arī viņas uzņēmuma dokumentus un skaidro naudu. Laimīgā kārtā gan Ritai, gan viņas agrākajai audzēknei līdzās atrodas palīdzīgs plecs: pirmā pat nenojauš, ka viņas uzņēmuma advokāts un ilggadējais draugs Marks Boldins priecātos par tuvākām attiecībām, savukārt Dita atlaišanas dienā liktenīgi gandrīz paskrien zem riteņiem bērnības kaimiņa vadītai automašīnai, atjaunojot pazaudētās draudzības saites.

Sievietes vieno arī bērnības trauma: abām bijušas sarežģītas attiecības ar vecākiem.

“Daces Judinas grāmatu nemainīgās vērtības – spraigs sižets, negaidīti notikumu pavērsieni un, protams, centrā – cilvēku psihes vistumšāko kaktiņu izgaismošana,” norāda klīniskā psiholoģe Ilze Brigita Veitnere.

Viņa atgādina – mēs visi nākam no bērnības: “Sen zināms, ka visas ciešanas, pāridarījumi, visu veidu vardarbība, kas piedzīvota bērnībā, atstāj neizdzēšamas sekas bērna personības attīstībā. Tās deformē un pazemina pašvērtību, samazina pretošanās spējas, paverot ceļu pāridarījumiem turpmākajā dzīvē. Tikai retai, īpaši stipra kodola personībai izdodas pārtraukt apburto loku un stāties pretī varmācībai.”

Sarežģītās saites

Daces Judinas grāmatas lasītājiem pazīstamas jau vairāk nekā desmit gadus. 2010. gadā iznāca psiholoģiskais romāns “Tik vienkārši”, bet 2011. gadā dienasgaismu ieraudzīja pirmais darbs mūsdienu ironisko detektīvromānu sērijā “Izmeklē Anna Elizabete”.

Jau no pirmajām grāmatām, ar katru nākamo darbu arvien vairāk, Dace Judina apliecina ne tikai prasmi savīt intriģējošu sižetu un radīt tēlus, kas raisa noturīgas lasītāju simpātijas (to pierāda gan tas, ka sērija “Izmeklē Anna Elizabete” piedzīvojusi jau 15 darbus, kas vairākkārt pārizdoti, gan fakts, ka ikgadējā AKKA/LAA veiktajā publiskā patapinājuma pētījumā visvairāk lasīto oriģinālliteratūras darbu “Top-25” Dace Judina 2019. gadā ierindojusies ar veselām astoņām grāmatām), ar katru grāmatu arvien lielāku uzmanību pievēršot sarežģītajam tīklam, kas aužas starp vienas dzimtas dažādām paaudzēm.

Tas redzams gan sērijas “Izmeklē Anna Elizabete”, gan “Laika stāstu” un tetraloģijas “Latvijas simtgades romāni” grāmatās.

Rakstniece atklāj, kā kļūda, nepareiza rīcība, apzināta ļaundarība pagātnē var sāpīgi atsaukties bērnu, bērnubērnu un pat vēl tālāku paaudžu likteņos, līdzīgi kā uz saknēm uzgūlies akmens izkropļo un novājina citādi šķietami veselīga koka stāvu.

“Jautājums – vai, atsakoties no šī negatīvā mantojuma, var iegūt sen ilgoto sirdsmieru? Vai, atsakoties no vecākiem, var sadziedēt bērnības pāridarījumu brūces? Grūti teikt. Iespējams, saskaroties ar līdzīgu uzvedības modeli, senās rētas sulos atkal un atkal. Dvēseles rētas atšķirībā no fiziskajām visbiežāk nav ieraugāmas, bet ir klusējoši klātesošas, un sāpēs tik ilgi, līdz netiks dziedinātas,” spriež psihodrāmas speciāliste Gundega Kozlova.

Kā dvēseles un dzimtas brūces dziedināt, kā neradīt jaunas nastas nākamajām paaudzēm – tas ir jautājums, uz kuru atbildes nākas meklēt katram pašam.

Bet tikmēr varam vērot, kā ar savām dzimtas traumām cīnās Daces Judinas romāna varoņi, kāds sods piemeklē tos, kuri par likteņa sakarībām neaizdomājas vai neuztver tās nopietni. Pāridarījumam parasti seko sods, turklāt tas var būt gan pavisam tiešs, saskaņā ar vienu vai otru Kriminālkodeksa pantu, gan izpausties karmiska bumeranga veidā, atgriežoties pie pāridarītāja negaidītu pārbaudījumu formā. Kādā veidā Lielais Svārsts piemeklēs romāna “Vēstule” ļaundarus, noskaidrosies, lasot turpinājumus “Latvijas Avīzē” vai februāra sākumā sagaidot grāmatu.

Ātrie jautājumi pirms “Vēstules” iznākšanas…

1. Kurš ir tavs visu laiku mīļākais ­detektīvu rakstnieks?

Dace Judina: Granddāma lēdija Agata Kristi. Divas skarbās dāmas – Aleksandra Mariņina, Nora Robertsa. Un smalki ironiskais parodijas meistars Peters Adamss.

2. Un nozīmīgākais literārais darbs, ko esi dzīvē izlasījusi?

Mihaila Bulgakova “Meistars un Margarita”. Ilfa un Petrova “Divpadsmit krēsli. Zelta teļš”. Ideāla laika, vides, ironijas un sabiedrības šķērsgriezuma kombinācija.

3. Kāda cilvēciskā īpašība tev šķiet visatbaidošākā?

Liekulība / divkosība / nodevība / meli. Tas viss ir viens.

4. Kādu vai kādas īpašības savukārt vērtē visaugstāk?

Uzticību, patiesumu, vienkāršību.

5. Kam noteikti jābūt laimīgā mājā?

Dzīvai ugunij. Dzīvniekiem – daudz. Un mīļajiem.

6. Ko tu vispirms dari pamostoties?

Ka-fi-ju!!!

7. Bez kā nevari iedomāties savu dzīvi?

Bez grāmatām, dzimtas mājām, plašuma, jūras un vēja.

8. Suņi vai kaķi?

Abi. Un pūces!

9. Kurā gadalaikā jūties vislabāk?

Pavasarī un agrā vasarā.

10. Ko vēlētu sev un Latvijai 2022. gadā?

Veselo saprātu, taisnu mugurkaulu un skaidru skatu. Ir laiks izmest rozā brilles!

11. Ko pavisam noteikti gribi izdarīt, kas vēl nav darīts?

Rakstīt scenāriju nebeidzami garam ­detektīvseriālam – IAE ekranizācijai!!!