Foto: SHUTTERSTOCK

Kā pasargāt mazdārziņu no mežacūku postījumiem?







Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Pārtika veikalos kļūst arvien dārgāka, tāpēc mazdārziņā iestādījām kartupeļus, iesējām bietes un burkānus. Taču netālu ir mežs. Kā pasargāt mazdārziņu no mežacūkām?” – jautā Zane Pierīgā.

Mežacūkas ir ļoti uzmanīgi dzīvnieki. Pirms iznāk no paslēptuves: meža, niedrēm, krūmājiem vai biezas laukmalas zāles, tās ilgi stāv un osta gaisu, ieklausās. Ja rukši gaisā saodīs kaut ko aizdomīgu vai sadzirdēs kādu nepazīstamu, biedējošu skaņu, visticamāk, tā arī neiznāks atklātā vietā un meklēs drošāku paslēptuvi vai arī nogaidīs, līdz viss šķitīs mierīgi.

Interesanti, ka vietās, kur lauka īpašnieki ierīkojuši dažādus klabekļus, piemēram, stiep­lēs iekārtas konservu kārbas, mežacūkas ātri pierod pie netipiskajām skaņām un pat orientējas pēc tām, lai atrastu lauku. Savukārt uz vietām, kur mežacūkas regulāri tiek traucētas, tās dodas pašā nakts melnumā, bet pilnmēness laikā paslēptuvi atstāj vien tad, ja ir apmācies.

Plānojot mežacūku atbiedēšanu, šīs dzīvnieku īpašības jāņem vērā, lai tos atturētu no viesošanās mazdārziņā.

Efektīvākais risinājums – žogs

Ja mazdārziņš nav liels un ir iespēja teritoriju norobežot, žogs būs visefektīvākais, lai arī dārgākais risinājums. Tas pasargās stādījumus arī no stirnām un zaķiem, kas labprāt mielojas ar kultūraugiem, piedevām apgrauž koku un krūmu zarus, turklāt ne tikai vasarā. Tāpat žogs būs zināms šķērslis divkājainajiem mazdārziņu postītājiem, kuri paši strādāt negrib, taču labprāt paņem citu darba augļus.

Ja ierīkot žogu nav iespējams, gana efektīvs būs elektriskais gans. Taču jāņem vērā, ka lielākos postījumus lauksaimniecības kultūrām nodara tieši jaunie dzīvnieki. Lai strauji augtu, tiem nepieciešams daudz barības. Tāpēc elektriskā gana stieple vai aukla jānostiepj vairākos augstuma līmeņos, lai sistēma pasargātu gan no augumā lielākajiem rukšiem, gan sivēniem. Tikai saskaroties ar ganu, dzīvnieks gūst nepatīkamu pieredzi, kas to attur no tālākiem mēģinājumiem ganu šķērsot.

Ierīkojot elektrisko ganu, jāpadomā arī par pašu drošību. Atrodoties tiešā gana tuvumā, tas jāizslēdz, lai paši nejauši neciestu, tam pieskaroties.

Speciālie repelenti

Foto: SHUTTERSTOCK

Mežacūku atbaidīšanai var izmantot arī speciālos repelentus. Piemēram, internetveikalā outdoorexperts.lv nopērkams mežacūku atbaidītājs, kas imitē vilka smaku. Tā izraisa paniku mežacūkām un citiem dzīvniekiem, liekot rīkoties instinktīvi un bēgt. Šis ir viens no retajiem līdzekļiem, pie kā dzīvnieki nepierod. 500 ml iesaiņojums maksā 20 eiro.

Vienā vietā izsmidzina ap 1,5 ml līdzekļa, nospiežot izsmidzinātāja sviru divas trīs reizes. Līdzekli var uzsmidzināt uz lupatiņām, ko nostiprina aptuveni 80 cm augstumā no zemes ik pēc 10 metriem. Lupatiņas var piesegt ar plastmasas glāzītēm, lai lietus līdzekli tik ātri neaizskalotu. Smidzināšana jāatkārto ik pēc 8–10 dienām vai spēcīga lietus. Līdzeklis sāk darboties pēc 7–9 stundām. Ražotājs vēsta, ka tas ir nekaitīgs apkārtējai videi un ūdens organismiem, nekaitēs arī mājdzīvniekiem.

Savukārt veikalā jahipaun.lv nopērkams mežacūku atbaidīšanas līdzeklis Hagopur Wild Boar Stop. 500 ml iesaiņojuma cena – 19,95 eiro.

Internetveikalā medniekbode.lv nopērkami līdzekļi Wildschwein stopp un Wild­schwein stopp 2 400 ml iesaiņojumā. Cena – 16,95 eiro. Iedarbības laiks – 2–4 nedēļas.

Mežacūku atbaidītājs nopērkams arī internetveikalā darzaabc.lv. Iesaiņojumā, kura cena ir 4,75 eiro, ir divi smaržmaisiņi. Tie jāizņem no hermētiskā iesaiņojuma un jānovieto vietā, kur meža dzīvnieku klātbūtne nav vēlama. Ražotājs sola, ka iedarbība ilgs trīs mēnešus. Līdzekļa sastāvā ir termiski apstrādātas dažādu šķirņu suņu spalvu maisījums, piemeklētas smaržvielas un augu vasks, kas nodrošina līdzekļa noturību.