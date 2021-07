Foto: Shutterstock

Pilieni, tabletes vai kaklasiksnas: kurš līdzeklis ir vislabākā aizsardzība pret ērcēm un insektiem mājdzīvniekiem? Ieteikt







Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Vasarā daudz laika pavadām brīvā dabā kopā ar saviem mīluļiem suņiem un kaķiem. Odi un ērces, citi rāpojoši, lēkājoši un lidojoši insekti apdraud ne tikai mūs, cilvēkus, bet arī mūsu četrkājainos draugus. Turklāt ir virkne to pārnēsātu slimību, kas dzīvniekiem draud ar letālu iznākumu. Tāpēc svarīgi pasargāt arī mājdzīvniekus.

Pirms izdara izvēli par labu kādam no aizsardzības veidiem, jāzina mājdzīvnieka veselības stāvoklis, iespējamās alerģiskās reakcijas, svars, pārvietošanās īpatnības. Vislabāk konsultēties ar pieredzējušu veterinārārstu, kurš ieteiks optimālo risinājumu.

Konsultē “DK Vetmed” veterinārārste Sabīne Lazdiņa un veterinārārsta asistente Jana Vitkovska.

Kaklasiksnas insektu atbaidīšanai

Viens no efektīvākajiem visilgākais iedarbības līdzekļiem insektu atbaidīšanai ir ar aktīvo vielu piesūcinātas kaklasiksnas. Viena no iedarbīgākajām, taču arī dārgākajām sik­sniņām, kas pasargās suni no ērcēm un blusām, ir Foresto – tā darbojas septiņus astoņus mēnešus. Tās sastāvā esošās vielas samazina inficētu ērču izraisītās babeziozes un erlihiozes risku. Kaklasiksna ir ūdensizturīga, tās iedarbība turpinās arī tad, ja dzīvnieks tiek samitrināts. Tomēr jāizvairās no ilgstošas, intensīvas ūdens iedarbības vai biežas šampūna lietošanas, jo zāļu darbības ilgums var samazināties. Jārēķinās, ka siksna izmaksās vairāk nekā 40 eiro.

Lai arī zāles no siksnas izdalās pakāpeniski, ir zināmi reti gadījumi, kad sunim pēc siksnas lietošanas sākas alerģiska reakcija. Turklāt tā var būt arī no citu pretērču un pretblusu līdzekļu aktīvajām vielām. Protams, ir pieejamas arī citu ražotāju kakla­siksnas, arī tādas, kas paredzētas dzīvniekiem ar aknu darbības traucējumiem. Ir arī ar dabīgām vielām piesūcinātas kaklasiksnas, tomēr to efektivitāte ir ievērojami zemāka.

Nav mazsvarīgi arī, cik biezs ir suņa kažoks un vai siksniņa nonāk kontaktā ar dzīvnieka ādu, tādējādi ļaujot aktīvajai vielai sākt darboties. Laiku pa laikam dzīvnieka aizsardzības veids jāpamaina.

Ir arī kaķiem paredzētas kaklasiksnas. Taču organisma īpatnību dēļ var teikt, ka kaķi ir mazliet apdalīti. Šo dzīvnieku aizsardzībai nedrīkst lietot virkni aktīvo vielu, kas lieliski aizsargās suņus.

Tāpat ir siksnas ar specifisku smaržu, kas var kaitināt tieši saimniekus. Vēl kāda nianse, kas jāņem vērā, īpaši kaķu saimniekiem, – suns ērču siksnu, kas aizķērusies aiz zara, vienkārši pārraus, bet kaķim var nepietikt spēka. Dzīvnieciņam, kas paradis būt aktīvs, tas var izraisīt pārlieku lielu stresu. Viņš pat var aiziet bojā, jo nespēs pats atbrīvoties.





Pasargāt mājas mīluli no insektiem

Pilieni skaustā un tabletes

Cits risinājums ir uz skausta pilināmie līdzekļi, kas dzīvnieku aizsargā vienu mēnesi. Tieši pilienus iegādājas visbiežāk.

Populārie pretblusu pilieni Fypryst diemžēl neatbaida ērces. Jā, dzīvnieks kļūst ērcei indīgs, pēc piesūkšanās ērce iet bojā, tomēr var būt jau paspējusi nodot tālāk vienšūnu organismus babēzijas, kas izraisa suņiem nāvējošo slimību babeziozi. Šie pilieni paredzēti gan suņiem, gan kaķiem. Izvēloties jāzina dzīvnieciņa svars.

Savukārt pilienu Vectra 3D sastāvā ir vielas, kas uzturēšanos suņa kažokā insektiem padara neizturamu. Viena no aktīvajām vielām pilienos ir permetrīns. Saskaroties ar šo vielu, kukaiņiem rodas tā sauktais karsto pēdu efekts, tie nespēj noturēties uz vir­smas un nokrīt vai aizlido. Tādējādi šie pilieni atbaida arī odus un mušas. Vienas devas cena, kas pasargā mīluli, ir 7–11 eiro. Cena atkarīga no tā, cik lielam sunim tā paredzēta. Kaķiem šo līdzekli lietot aizliegts.

Izvēloties citu ražotāju pilienus, jāņem vērā to iedarbības mehānisms, dzīvnieka svars. Taču tie visi nav paredzēti ērču atbaidīšanai – tie ērci nogalinās pēc tam, kad tā būs piesūkusies.

Dzīvniekiem, kuri bieži peldas, pilieni ātri kļūst mazefektīvi, jo aktīvā viela no kažoka izskalojas. Tāpēc labāk izmantot iekšķīgi lietojamas tabletes.

Tabletes paredzētas tikai suņiem. Piemēram, Next Gard spectra. Iedarbības mehānisms ir līdzīgs – aktīvā viela nonāk dzīvnieka organismā un nokļūst līdz ādai, padarot to kukaiņiem nepiemērotu. Arī šis līdzeklis rada kukaiņus atbaidošu efektu.

Svarīgi!

• Informāciju par ērču un citu insektu atbaidīšanas līdzekļiem jāmeklē to ražotāju mājaslapās, veterināro klīniku un veterināro zāļu izplatītāju interneta vietnēs. Nedrīkst akli paļauties uz padomiem forumos.

• Nedrīkst izmantot padomju laikos lietotos paņēmienus, piemēram, dzīvnieka kažoku mazgāt ar neostomazāna šķīdumu vai terpentīnu. Tas var beigties ar dzīvnieka nāvi vai saindēšanos. Neostomazāns ir telpām, nevis dzīvniekiem paredzēts līdzeklis insektu iznīcināšanai.

• Jāizvairās iegādāties viltotus līdzekļus ērču un kukaiņu atbaidīšanai. Arī šādu līdzekļu lietošana var beigties ar mājas mīluļa nāvi.