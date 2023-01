“Es piedzimu futbolam, tāpat kā Bēthovens piedzima mūzikai,” teicis Pelē. Pēc viņa došanās mūžībā sēroja Brazīlija un arī daudzu valstu futbola līgās pirms spēlēm tika noturēts klusuma brīdis. Atvadīšanās no leģendas “Santos” stadionā sākās vakar, bet bēru procesija notiks otrdien. Foto: Andrew Couldridge/REUTERS/SCANPIX

Pele – pasaules futbola dārgums. Viņa dēļ Brazīlijā atjaunoja verdzību, bet Nigērijā apturēja karadarbību Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Viņa dēļ Brazīlijā faktiski atjaunoja verdzību, bet Nigērijā apturēja karadarbību – brazīliešu futbolists Pelē jau pirms interneta laikmeta bija pasaules leģenda.

Vairāk nekā spēlētājs

Pelē pēc cīņas ar vēzi nomira decembra izskaņā dzīves 83. gadā. Starptautiskā olimpiskā komiteja viņu atzinusi par 20. gadsimta izcilāko pasaules atlētu, bet Pasaules futbola federāciju asociācija līdzās ar argentīnieti Djego Maradonu – par iepriekšējā gadsimta labāko futbolistu. Pelē leģenda lielākoties saistās ar panākumiem izlases rindās – viņš ir vienīgais spēlētājs, kurš Pasaules kausu ieguvis trīs reizes – 1958., 1962. un 1970. gadā. Pirmā triumfa brīdī viņam bija tikai 17, taču tas bija ļoti spilgts turnīrs, gūstot sešus vārtus, turklāt visus – trijās izslēgšanas spēlēs. Ceturtdaļfinālā komandas vienīgie vārti pret Velsu (1:0), pusfinālā 23 minūtēs “hat trick” pret Franciju (5:2) un finālā divi vārti Zviedrijai (5:2). “Ja godīgi, pēc Pelē piektajiem vārtiem es viņam iekšēji aplaudēju,” sāncensi apjūsmoja zviedru aizsargs Sige Parlings.

Pelē piedalījās četros Pasaules kausos, pavisam guva 12 vārtus, taču nevienā turnīrā nekļuva par rezultatīvāko spēlētāju. Viņam gan ir visvairāk rezultatīvu piespēļu – astoņas. Tikpat arī Maradonam un Lionelam Mesi, bet Pelē to iespēja 14 spēlēs, konkurenti attiecīgi 21 un 26. Pelē mirdzēja laikā, kad tehniskie spēlētāji netika saudzēti jo īpaši. Arī brazīlietis cieta no pretinieku kaulu lauzējiem, un savainojumi ietekmēja divus pasaules čempionātus – 1962. gadā viņš aizvadīja tikai pirmās divas spēles, bet četrus gadus vēlāk bulgāri jau pirmajā spēlē viņu savainoja, nācās izlaist nākamo maču pret Ungāriju, bet trešajā pret Portugāli bija vajadzīga uzvara un uzbrucējs devās laukumā, taču pēc pārkāpuma divas trešdaļas no spēles laika pārvietojās klibodams, jo maiņas tolaik vēl nebija atļautas. Komanda zaudēja un neizkļuva no grupas. “Es atsakos Pelē uzskatīt par spēlētāju. Viņš ir kaut kas vairāk,” tā par brazīlieti izteicies slavenais ungāru uzbrucējs Ferencs Puškāšs.

Prezidenta lēmums

Teju visu karjeru Pelē pavadīja Brazīlijas vienībā “Santos” (1956–1974). Sešdesmito gadu sākumā par Pelē arvien aktīvāk sāka interesēties Eiropas lielie klubi, taču viņa iespējai uzmirdzēt vecajā pasaulē kāju priekšā aizlika valsts vadība. 1961. gadā par Brazīlijas prezidentu kļuva Žaniu Kuadrušs, kurš gan amatā sabija vien astoņus mēnešus, bet šajā laikā paguva vēsturē ieiet ar lēmumiem par bikini peldkostīmu aizliegumu, tuvošanos komunistiskajiem režīmiem Maskavā un Havanā, kā arī panāca, ka valdība pieņem likumu, kurā Pelē pasludināts par nacionālo dārgumu, tādējādi liedzot viņam doties spēlēt uz ārzemēm. Savā ziņā var teikt, ka vairāk nekā 70 gadus pēc verdzības atcelšanas Brazīlijā atkal attiecībā uz vienu cilvēku atjaunojās verdzība.

Pirms 60 gadiem brazīliešu Eiropas futbola klubos praktiski nebija un teju visi izlases spēlētāji ikdienā spēlēja nacionālajā čempionātā. Neliela kustība sākās 70. gados, bet masveidā aizplūšana notika tikai 80. gadu izskaņā. Taču Pelē te tika gaidīts atplestām rokām. Milānas “Inter” piedāvāja “Santos” vienu miljonu ASV dolāru, kas tiem laikiem bija ļoti daudz, ņemot vērā, ka 1961. gadā transfēru rekords bija zem 300 tūkstošiem. “Man bija daudz piedāvājumu Eiropā. Turīnas “Juventus” boss Džovanni Anjeli pat bija gatavs dot autobūves uzņēmuma “Fiat” daļas. Viņi tad atvēra rūpnīcu Brazīlijā un tā popularizēšanai vēlējās izmantot mani,” kādā intervijā atminējās Pelē.

Trīsreiz precējies

“Santos” centās izmantot viņu rīcībā esošo dārgakmeni, lai nopelnītu pēc iespējas lielāku naudu, tāpēc devās komerciālās tūrēs uz visām pasaules malām. Tā dēļ pat atteicās no dalības Libertadores kausa izcīņā jeb Dienvidamerikas spēcīgākajā klubu turnīrā. Reiz Eiropā 22 dienās notika 15 spēles deviņās valstīs. 1969. gadā pārbaudes spēle tika aizvadīta pilsoņu kara plosītajā Nigērijā, un tobrīd naidīgās puses vienojušās par 48 stundu ilgu pamieru.

Astoņus mēnešus pēc paziņojuma par profesionālās karjeras beigām Pelē pie sevis uzaicināja Ņujorkas “Cosmos”, padarot brazīlieti par tobrīd vislabāk atalgoto sportistu pasaulē – divarpus sezonu līgums par kopumā 8,4 miljoniem dolāru. Amerikāņiem zvaigznes uzaicināšana atpelnījās ar uzviju, spēļu apmeklētība gan komandai, gan līgā kopumā palielinājās vairākas reizes.

Pelē uzauga nabadzīgā trīs bērnu ģimenē, un viņa īstais vārds ir Edsons – vecāki to izvēlējās par godu amerikāņu izgudrotājam Tomasam Edisonam, jo tieši bērna dzimšanas laikā ciemā tika ievilkta elektrība. Pelē bija precējies trīs reizes, un viņam ir septiņi bērni. Pēc karjeras Pelē darbojies politikā, dažādos sabiedriskos amatos, ir filmējies, bet nekad nav pamēģinājis sevi trenera vai funkcionāra arodā.

Rekordists

* Pelē ir seškārtējs Brazīlijas čempions, divas reizes ieguvis Libertadores kausu un Starpkontinentālo kausu, kā arī reizi ar “Cosmos” uzvarējis Ziemeļamerikas līgā. Precīzs futbola karaļa gūto vārtu skaits karjeras laikā īsti nav zināms, taču viņš pats autobiogrāfijā min skaitli 1283, un tas tiek uzskatīts par Ginesa rekordu.