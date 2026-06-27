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Paši izdarīs, atrisinās un tiks galā: nosauktas zodiaka zīmes, kas nelūdz palīdzību pat tad, kad tā nepieciešama 0

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kokteilis.lv
21:17, 27. jūnijs 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Gandrīz ikvienam ir pazīstams cilvēks, kurš vienmēr steidz palīgā citiem, bet pats palīdzību nelūdz pat tad, kad klājas grūti. Vieni nevēlas apgrūtināt apkārtējos, citi baidās izskatīties vāji, bet vēl citi ir tik ļoti pieraduši visu paveikt paši, ka atbalstu atsakās pieņemt pat vissarežģītākajās situācijās.

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Astrologi uzskata, ka dažām zodiaka zīmēm ir īpaši grūti lūgt palīdzību. Tās labāk izvēlas klusībā tikt galā ar savām problēmām, pat ja tas prasa daudz vairāk spēka un laika.

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